Beitrag für organisiertes Leben

Bühl (gero) - In das städtebaulich ungeordnete Areal um Meister-Erwin-Straße und Steinfeldweg soll mehr Struktur kommen. Nach der Ankündigung einer Eigentümergemeinschaft, dass sich im ehemaligen ZG-Warenlager nach einer "denkmalgerechten Sanierung" ein Fitness-Studio einmietet (wir berichteten), ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Abbruchbagger vorgefahren. Dieser Grundstückseigentümer hat die ehemalige Schmiede der dort früher ansässigen VSG Schwarzwald Granit Werke GmbH & Co. KG entfernt. An ihrer Stelle soll bis Jahresende eine rund 300 Quadratmeter große Lagerhalle entstehen und gleichzeitig eine Baulücke zum Anwesen Steinfeldweg 3 geschlossen werden. Der Bauherr hofft, dass zusammen mit dem Fitness-Studio so etwas wie "organisiertes Leben" in dieses Gebiet direkt an der Fuß- und Radwegunterführung der Bahn in Richtung Erlenstraße kommt. Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Also gilt dort Paragraf 34 des Baugesetzbuchs. Obwohl die Investoren des ehemaligen ZG-Warenlagers, eine in Rastatt ansässige Eigentümergemeinschaft, einen Bauantrag für die Nutzungsänderung erst noch einreichen werden (vorgesehen ist im Mai), sieht Oberbürgermeister Hubert Schnurr keine baurechtlichen Gründe, einem solchen die Genehmigung zu verweigern, auch wenn es an Fitness-Studios in der Stadt sicherlich keinen Mangel gebe. Besagtes Gebiet sei "gewerblich geprägt" und eine Kommune nicht berechtigt, "in den freien Wettbewerb einzugreifen". Das Stadtoberhaupt findet es vielmehr "schön, dass mit dem Gebäude etwas passiert und das Umfeld aufgewertet wird". Zwei Betreiber alteingesessener Fitness-Studios seien bei ihm bereits vorstellig geworden, weil sie in dem weiteren Mitbewerber "clever fit" mit seinen Discount-Preisen (Monatskarte schon unter 30 Euro) eine unliebsame und möglicherweise sogar existenzgefährdende Konkurrenz befürchten. Letztlich gehe es nur um einen Verdrängungswettbewerb. Der Markt sei diesbezüglich gesättigt. Gegenüber dem BT wollten sich beide (noch) nicht äußern. Wie berichtet, soll in der denkmalgeschützten (Indu-striedenkmal) und seit Jahren leerstehenden Lagerhalle (gebaut und genutzt von der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft, bevor sie in das Eigentum der VSG überging), das Fitness-Studio "clever fit" einziehen. Zur Verfügung stehen 1 300 Quadratmeter im Keller-, Erd- und Obergeschoss. Über den Eröffnungstermin möchte der Franchise-Nehmer noch keine Angaben machen. Frühester Termin dürfte vermutlich Ende des Jahres sein. Geplant ist eine "denkmalgerechte Sanierung" unter Beibehaltung der Stahl- und Holzkonstruktion. Die Haustechnik wird allerdings komplett erneuert. In der näheren Umgebung gibt es ein "clever fit" in Achern und 350 in ganz Deutschland.

