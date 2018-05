"Müllumladestation" am Feiertag in der Innenstadt

Bühl (red) - Die Abfuhr der Grünen Tonne am Tag nach dem 1. Mai beschäftigt erneut die FDP-Fraktion. Wieder einmal präsentierte sich die Innenstadt wie eine wilde (Karton-)Müllhalde. Grund: Bei den meisten Einzelhändlern fallen große Mengen an Kartonagen an, die bereits vom Personal am 30. April am Straßenrand bereitgestellt werden. Darauf machte Fraktionssprecher Lutz Jäckel in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Hubert Schnurr aufmerksam und legte als Beleg einige Fotos bei. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend verschaffte er seinem Ärger ebenfalls Luft. In seinem Schreiben heißt es: "Dieser Zustand ist untragbar und fördert nicht gerade die Aufenthaltsqualität von Bühl an Feiertagen." Er fragt: "Was kann die Stadtverwaltung in Zukunft an Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustand zu verhindern?"

Der OB hat auf BT-Anfrage eine praktikable Lösung in Aussicht. Der zuständige Fachbereich werde sich mit dem Entsorgungsunternehmen in Verbindung setzen und die Abfuhrtermine so koordinieren, dass zwischen einem Feiertag und dem Abfuhrtag mindestens noch ein Werktag liegt. Außerdem ist es nicht verboten, größere Kartonagen selbst im neuen Wertstoffhof abzuliefern. Dafür wurde er gebaut.