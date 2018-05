Songs voller Drive und Spielfreude Von Udo Barth Bühl - "Happy birthday to you" schallt es, vereint von Musikern und Publikum intoniert, durch den Schütte-Keller. Schon klar - die 500. Veranstaltung im Mekka der Kleinkunst läuft mit dem Auftritt von "Hootin' the Blues" über die Bühne, und dazu noch feiert Programmchef Rüdiger Schmitt seinen Geburtstag. Es ist schon eine Erfolgsgeschichte, was das Team des Schütte-Kellers fast an jedem Wochenende der Saison mit vereinten Kräften stemmt. Dazu bietet sich das Trio aus Westfalen mit seiner Gute-Laune-Musik förmlich an, die Feierlaune auf höchster Flamme zu köcheln. Auch wenn es der Bandname verheißt, es ist längst nicht nur Blues, was die drei Mannen an verschiedensten Musikstilen so drauf haben. Ihr Repertoire umfasst ein veritables Crossover-Programm mit Country, Bluegrass und Jazzigem, auch darf es durchaus mal ein Häppchen Spiritual wie "Jesus on the Mainline" sein, welches für himmlische Momente sorgt. Das Stück "Mostly I'm feelin good" könnte geradezu als Motto des Abends dienen. Ein jeder im Trio hat seinen gesanglichen Solopart in diesem breitgefächerten Stilmix zu bieten, wenn auch der Bariton von Gerd Gorke ganz klar heraussticht. Das klingt ganz stark nach Südstaaten, nach Country-Blues à la Sonny Terry. Dazu ist der Mann noch schwer bewaffnet, mit einem "Patronengurt" um die Hüfte, bestückt allerdings mit waffenscheinfreien Mundharmonikas in allen erdenklichen Stimmlagen. Und die bringt er fantastisch zum Klingen, etwa bei "I saw the light". Nase geht auch, denkt sich Gorke, und setzt die Harp mit seinem Riechorgan in Schwingung, gewissermaßen mutiert hier das Instrument zur "Nasharmonika". Es sind überwiegend rasant fetzige Nummern, voller Drive und Spielfreude, die das Publikum im Keller entzücken. Das passt eigentlich gar nicht zur Mentalität der Westfalen. Die sind eher melancholische, sentimentale Wesen mit katholischer Prägung, die aber durchaus zur Komik neigen. Und so ulken die Musiker gar spaßig auf der Bühne herum. Wenn Günther Leifeld-Strikkeling zu Mandoline oder dem langhalsigen Banjo greift, kommt schon mal Vorfreude auf das kommende Bluegrass-Festival auf. "Willie Mae" aus der Feder von Big Bill Broonzy wird nicht ganz genderlike als Stück angesagt. Ja nun, in der schwer aufregenden Heimat der Künstler werden Frauen mit dem Vornamen respektive dem Possessivpronomen nach ihrem jeweiligen Partner angesprochen, etwa mit "Willi-Seine". Reminiszenz an Muddy Waters Darüber nachzudenken bleibt keine Zeit, denn gleich zwei Dobro-Gitarren - Rupert Pfeiffer wechselt dabei in "Collector Man" von der akustischen zur Resonatorgitarre - sorgen für einen richtig fetten Sound. Eine Reminiszenz an Muddy Waters darf ebenfalls nicht fehlen, da zischt und dampft der Blues-Train durch den Keller der guten Töne. Um die Atmosphäre der Union Pacific Railroad noch zu toppen, eignet sich dazu bestens ein Bügelbrett. Ach nee, Günther Leifeld-Strikkeling will nicht etwa sein Hemd in Form bringen, sondern bedient eine Lap Steel Guitar in der Luxusklasse. Der "Mystery Train" rattert durch die Schluchten des Hänferdorfs, schnauft und pfeift, und freut sich ebenso wie das mitreisende Publikum auf das Fats-Waller-Stück "I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate", bei dem der Swing fröhlich über den Bahnsteig hüpft. Seit 1987 ist "Hootin' the Blues" nun auf den Bühnen unterwegs. "Goodtime Music" heißt die Devise. Vor der 500. Veranstaltung waren sie schon mal da. So stabil, wie der Schüttekeller gebaut ist, könnten sie auch zur 1000. auf der Bühne stehen, wie Gerd Gorke listig anmerkt.

