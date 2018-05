Mit Bravorufen und rhythmischem Beifall belohnt

(wv) - Ein Konzert von bemerkenswert hoher musikalischer Qualität durfte das Publikum unter dem Motto "Märchen - Zauber - Fantasie" genießen: Die Stadtkapelle Bühl, dirigiert von Rolf Hille, begeisterte mit einem interessanten Fächer mottogemäß märchenhafter Werke, darunter auch eine Welturaufführung - und wurde mit rhythmischem Beifall gefeiert.

Vorsitzender Albrecht Müller hieß am Samstag im fast voll besetzten Bürgerhaus Neuer Markt auch zahlreiche Ehrengäste willkommen, darunter eine Delegation aus Offenburg-Weier, Hilles "blasmusikalischer Heimat". Müller stellte die junge Querflötistin Natalie Seifried vor, die erstmals in der nun 57-köpfigen Stadtkapelle konzertiere. Lebendig und ungemein poetisch führte Frank Stemmle durch den Abend: Seine Conférence gesellte sich als Hochgenuss in Worten zum Hochgenuss der Töne.

Auch das Auge durfte sich an bezaubernden Deutungen des Mottos erfreuen: Annabell Seifried hatte Plakate und Programme, Jürgen Held und sein Team das Bühnenbild zauberhaft gestaltet, mit Zwergen, Nussknacker, Einhorn, Burg und dampfendem Hexenkessel. Der "Dornröschengarten" - von Nicole Bäuerle an der Bühnenrampe arrangiert - setzte dem Ganzen die Märchenkrone auf.

Dem Genießen bereitete die Bühler Stadtkapelle mit sehr sauberer Stimmung und konstanter Intonation den fruchtbaren Boden. Der Dirigent führte das Orchester zu harmonisch fein abgestuftem und rhythmisch differenziertem Musizieren. Das kennzeichnete schon den "Trepak" aus Tschaikowskys "Nussknacker", den die Stadtkapelle lebhaft tanzen ließ. In Sepp Tanzers Walzer-Folge "Sagen aus Alt-Innsbruck" spannte das Blasorchester weite Kontraste zwischen träumerischem Wohlklang und plakativen Effekten auf.

Welturaufführung von Rolf Hilles "Variationen über Hänsel und Gretel": Trompetensolist Alexander Schaufler begeisterte mit virtuosen Extrem-Läufen und klangschönen romantischen Passagen; Bravorufe waren der Lohn. Keine Frage, im "Zauberer von Oz" bezauberte die Stadtkapelle mit variantenreichem Spiel, schwelgte wohlig in "Over the Rainbow". In Schieggs "Marsch der Titanen" protzte die Stadtkapelle nicht nur mit titanenstarken Akkorden, sondern wob auch grazile Tenorhorn-Melodien über zarte Basstupfer.

In dramatisch rotes Licht hüllten sich Bühne, Dirigent und Orchester, um "Game of Thrones" in hoch dramatische Töne zu fassen. Tschaikowskys "Tanz der Zuckerfee" stand Pate für Shaffers "Dance of the slippery Slide Trombones", was wörtlich übersetzt "Tanz der rutschigen Zugposaunen" heißt. Letztere hexten denn auch hoch- und runterrutschende, knallige Glissandi ins Orchester-Klangbild.

Wispernde Flötentöne, aparte Glockenspielkaskaden, melancholische Melodien und martialische Ausbrüche malte die Stadtkapelle in Galantes "Cry of the last Unicorn". Zur "Procession of the Sorcerers", zum "Festzug der Zauberer" (nach Oz), formierte sich das Blasorchester und intonierte einen magisch-düsteren Marsch, im glimmenden Licht von Kunstnebel umwölkt. Es webte ein dichtes Klanggeflecht in Thomas Doss' "A Princess's Tale", eine Reverenz ans Märchen "Schneewittchen". Dabei mimten Rolf Hille und die Posaunisten mit Zipfelmützen die Zwerge. Letztere steuerten zipfelmützig-kecke musikalische Glossierungen bei. Schließlich aber verabschiedete sich "Schneewittchen" so pianissimo-wehmütig, dass das Publikum erst nach einer Pause der Ergriffenheit applaudierte, dann aber stürmisch. Als erste zweier Zugaben servierten Rolf Hille und die Stadtkapelle die fetzige "Dixie-Parade", die einst den "kleinen Rolf" animiert hatte, die Posaune als "sein" Instrument zu wählen.