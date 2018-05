Das große Ganze im Blick

Bühl - "Wir machen die Natur enkeltauglich!" So lautet der Leitsatz des Vereins "Gemeinwohl-Forum Baden" (GFB). Ihre Ideen stellte die Initiative bisher beim "Zukunftstag" auf dem Gelände der Demeter-Gärtnerei Decker in Weitenung vor. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung zu einem zweitägigen Zukunftsfestival erweitert.

Das neue Konzept stieß auf großes Interesse. Es bot sich ein buntes Bild zahlreicher Besucher, die bei strahlendem Sonnenschein erfahren wollten, welche Möglichkeiten es gibt, die Zukunft ökologisch, ökonomisch und mit ethischen Werten zu gestalten. Die Schirmherrschaft hatte Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr übernommen, der gestern Mittag Grußworte sprach und sich das Festivalgelände bei einem Rundgang mit Ehrengästen anschaute.

Es war ein motivierendes Zusammentreffen zukunftsorientierter Menschen, die Wege finden möchten für eine gemeinsame, lebenswerte Zukunft. Zahlreiche interessante Vorträge namhafter Referenten zeigten Möglichkeiten auf, knüpften Verbindungen und erörterten Ziele. "Deutschland ist ein Land, das alles andere als zukunftsorientiert denkt", meinte etwa Franz Alt bei einem Kurzinterview mit der Presse. Die Bundesrepublik sei zwar stark in vielen Bereichen, etwa in der Autoindustrie - "doch wir schauen nicht über den Tellerrand hinaus", sagte der Journalist und ehemalige Moderator der ARD-Sendung "Report". Es gelte, die Zukunft aus der Gesellschaft heraus zu betrachten. "Erst, wenn wir das Problem im Zusammenhang sehen, kann sich eine Lösung ergeben", meinte er. Ein Zukunftsfestival wie in Weitenung sieht Franz als "produktiv und sehr wertvoll" an.

Dass sich auch die Jugend bereits aufmacht, um die Zukunft mit einem gesunden Miteinander zu gestalten, wurde den Besuchern beim engagierten Vortrag der beiden Bachschlossschülerinnen Enya Espititu (10 Jahre) und Anika Maur (9) klar. Sie sprachen über die Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet", die Felix Finkbeiner vor zehn Jahren als Neunjähriger gegründet hatte. Er rief die Nation dazu auf, Bäume zu pflanzen. Dürre, Hungersnot, Überschwemmungen, die Gletscherschmelze und ihre Auswirkung - die Mädchen ließen nichts aus und animierten die Besucher: "Hört auf zu reden, fangt an zu pflanzen!" Einen Euro für einen Baum wünschten sie sich am Schluss für die umhergehende Sammelbüchse. Die Gäste gaben gern auch mehr für die nachhaltige Aktion. Bis heute sind 14,3 Milliarden Bäume durch die Initiative eines kleinen Jungen gepflanzt worden.

Vernetzen lautete das Thema, und so bekam auch die Kunst ihren berechtigten Platz. Manfred Emmenegger-Kanzler hatte in Zusammenarbeit mit Thomas J. Weiss eine interaktive Skulptur gestaltet: ein mobiles Kartenhaus. Jederzeit kann es zusammenbrechen, wie der Bierdeckelturm aus Kinderzeiten. Für Emmenegger-Kanzler eher untypisch, integrierten er und sein Partner ein modernes Kommunikationsmittel in Form von QR-Codes. Ein Klick und Superbia, der Hochmut, von Hieronymus Bosch erscheint und damit eine der Todsünden. Die QR-Codes, mit einem Twitter-Tweet gekoppelt, leiten den Betrachter zu aktuellen Nachrichten zum Beispiel zur Erderwärmung, weiter. Darüber hinaus stellten Gabriele Müller-Nagler, Rolf Rohrbacher-Laskowski, Henning Schwarz und Christian Gospos Arbeiten aus.