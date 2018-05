Mehrere Wege führen zum besseren Hochwasserschutz

Grillplatz bleibt geschlossen Baden-Baden (cri) - Der Grill- und Spielplatz (Foto: cn) im alten Steinbruch "Binzengrund" in Neuweier darf in diesem Jahr nicht mehr benutzt werden. Wie es mit dem Areal weiter geht, darüber werden sich der es Rebland-Ortschaftsrat und das Fachgebiet Forst und Natur Gedanken machen. » Weitersagen (cri) - Der Grill- und Spielplatz (Foto: cn) im alten Steinbruch "Binzengrund" in Neuweier darf in diesem Jahr nicht mehr benutzt werden. Wie es mit dem Areal weiter geht, darüber werden sich der es Rebland-Ortschaftsrat und das Fachgebiet Forst und Natur Gedanken machen. » - Mehr