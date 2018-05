Gut gelaunter Absturz ins Chaos Rheinmünster (iru) - Witzige Dialoge, Situationskomik und turbulente Szenen kennzeichneten die fulminante Komödie "Das Dorffest" von Willy Stock beim Theaterabend in Greffern. Die Besucher belohnten das Laienensemble mit tosendem Beifall. Seit fast 40 Jahren gibt es im Schifferdorf im zwei- bis dreijährigen Rhythmus Theateraufführungen der Amateurdarsteller. Die einst von der Feuerwehr in Leben gerufene Tradition ist seither im Schifferdorf sehr beliebt. Bei dem Stück in drei Akten drehte sich alles um ein bevorstehendes Dorffest. Für die Organisatoren der Veranstaltung, die Familien des Bäckermeisters Spächtele, des Metzgers Fleischle und weitere engagierte Nachbarn gibt es einiges zu tun. Wenige Tage vor dem Festbeginn scheint alles schief zu laufen: Der beliebte Volkssänger Heiko sagt plötzlich ab. Fritz Spächtele besteht darauf, dass sein Freund Max, der den Auftritt organisieren sollte, als Playback-Double einspringt. Dann verschwinden die Klamotten für die Modenschau, die Gewinne für die Tombola sind aus Versehen auf dem Sperrmüll gelandet, und weil eins der Meerschweinchen ausgebüxt ist, droht das "Meersaurennen" auszufallen. Zu allem Überfluss verdächtigt die Frauenfraktion unter der Leitung von Christa Spächtele die Männer der Sabotage. In diesem Chaos bewahrt einzig Tochter Jutta Spächtele die Ruhe. Das vor der Kulisse einer gut bürgerlichen Wohnstube inszenierte Stück lebte insbesondere von den schauspielerischen Leistungen der Akteure, die ausnahmslos ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in ihre jeweiligen Rollen zeigten. Hans Friedmann überzeugte als Bäckermeister Fritz Spächtele, der alle Fäden in der Hand hielt und mit ausgeprägtem Durchsetzungsvermögen die wohl dominanteste Rolle spielte. Von Lachern begleitet war seine "Catwalk-Einlage", als er seinem Freund Max Fleischle (Gernont Wörther) vormachte, wie er als "Heino-Double" auf der Bühne zu agieren habe. Dieser wiederum hatte beim Betreten der Bühne im tiefroten Jackett und mit blond schimmernder Mähne seinen kuriosesten Auftritt. Sehr authentisch wirkte Gisela Walter als trinkfeste Christa Spächtele, der Ehefrau des Bäckermeisters. Sie war es, die den unerhörten Verdacht der Sabotage durch die Männer ins Spiel brachte. Mit vollem Glas forderte sie: "Bevor der Schnaps ins Hirn uns steigt, wird unseren Männern jetzt ein Lied gegeigt." Eigentlich sollte Martina Hagelsberger das Ensemble als Souffleuse unterstützen. Doch nach der kurzfristigen Absage einer Schauspielerin wenige Tage vor den beiden Aufführungen schlüpfte sie in die Rolle der Erne Fleischle und spielte sie souverän. Ein belebendes Element war Christoph Kohler als Ralf Engel, dem angehenden Schwiegersohn der Spächteles. Viel Süßholz bei den Damen raspelnd, brachte er zwar die Hochzeitspläne mit seiner Jutta (Tanja Weisenburger) ins Wanken, doch sein Einlenken beim Missverständnis um versehentlich verkaufte Bilder war letztendlich der Beginn der Auflösung zahlreicher Verwirrungen. Die wohl herausragendste schauspielerische Leistung zeigte das Urgestein der Grefferner Schauspielkunst, Guido Bertsch. Als gelegentlich zerstreuter Opa, der mit allen menschlichen Sinnen ständig auf der Suche nach entflohenen Meerschweinchen war, würzte er seine Szenen mit ausgeprägter Gestik und Mimik. Und da waren noch die beiden überaus bissig und zickig agierenden Tratschtanten Sabrina Kleinhans und Kerstin Waidlich, die hinter vorgehaltener Hand nicht nur über den "schlabberigen" Kaffee ihrer Gastgeber lästerten, sondern auch den übriggebliebenen Hefekuchen beim Kaffeekränzchen kurzerhand in der Handtasche verschwinden ließen. Am Ende der inhaltlich vielleicht etwas kurz ausgefallenen Auflösung der zahlreichen Verwirrungen gab es dann doch noch das erwartete Happy End. Das "Brot des Künstlers" durften neben den Akteuren auf der Bühne die Regie mit Egon Friedmann und Nicole Jülg von der Maske entgegen- nehmen.

