Auf der Suche nach Wohlstand und Glück

BT: Herr Hungerhoff, ein Chilene, ein Amerikaner und ein Deutscher spielen Bluegrass und Folk. Wie fand Ihr außergewöhnliches Trio zusammen?

Henric Hungerhoff: Joe Jakubczyk kam im Sommer 2013 mit seinem Banjo nach Berlin. Er nahm mit mir Kontakt auf, um ein Konzert unserer damaligen Band "Hungerhoff & The Wild Roots" zu eröffnen. Wir hatten allerdings schon einen Support. Aber noch keinen Banjospieler. Joe und ich haben uns spontan getroffen - ein paar Stunden später war er Teil der Band. 2014 haben wir dann mit dem Kanadier Derek Ullenboom "St. Beaufort" gegründet. Und Derek brachte uns 2016 mit dem Kontrabassisten und Mandolinenspieler Tomás Peralta aus Santiago de Chile zusammen, der in Freiburg Musik studiert hatte und ebenfalls in Berlin landete. Heute spielen wir meistens als Trio: Joe, Tomás und ich.

BT: Angekündigt werden "St. Beaufort" jetzt als Quartett. Zu Gitarre, Akkordeon, Banjo und Kontrabass ist noch ein Schweizer mit Mandoline hinzugekommen. Was gab dafür den Ausschlag?

Hungerhoff: Unser Fundament ist das Trio. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, sind gute Freunde immer willkommene Gäste - zumal, wenn sie so ausgezeichnet Mandoline spielen wie Andreas Spring (lacht). Andi haben wir vor ein paar Jahren bei einem Konzert in der Schweiz kennengelernt. Mit seiner Band haben wir in jener Nacht stundenlang alte Folksongs gespielt. Er lebt jetzt in Berlin, wir sind gut befreundet.

Interview

BT: Was sind Ihre Wurzeln, um diese Art von Musik zu spielen?

Hungerhoff: Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber meine Wurzeln liegen auf dem Land. Genauer: im Münsterland. Akustische Musik hat mich immer bewegt. Für unseren nordamerikanischen Einschlag ist Joe verantwortlich. Der stammt aus Arizona.

BT: Ihre Musik, im Klang natürlich, rau und ungekünstelt, erzählt Geschichten. Was inspiriert sie beim Liederschreiben?

Hungerhoff: Die Stücke auf unserem neuen Album "Trails & Guns" stammen aus drei Federn, jeder von uns hat Songs geschrieben. Wir haben völlig unterschiedliche Hintergründe und sind andere Lebenswege gegangen, das macht das Komponieren und Musizieren für uns spannend und anspruchsvoll. Wir haben uns an alten Geschichten aus Joes Heimat Arizona orientiert, vor allem über die Superstition Mountains. Es geht um eine Reise in Richtung Westen, um die Suche nach Wohlstand und Glück, aber auch um Gefahren und Verlust. Die Themen und Songs sind für uns auch heute aktuell.

Vorliebe für Ruhe und Abgeschiedenheit

BT: Das erstes Album von "St. Beaufort" ist in einem alten Gutshaus entstanden. Das zweite, "Trails & Guns", das in Kürze erscheint, wurde auf einem Bauernhof aufgenommen. Wird der Sound durch die Nähe zum Land eigentlich authentischer?

Hungerhoff: Dass wir jeweils auf dem Land aufgenommen haben, ist tatsächlich kein Zufall. Die Ruhe und die Abgeschiedenheit haben uns sehr geholfen, den natürlichen Sound zu entwickeln, den wir suchen - und auch radikale Entscheidungen zu treffen. Joe und ich hatten in den Monaten vor Aufnahmebeginn eine Reihe von Songs komponiert, die wir teilweise auch schon live gespielt hatten. Tomás, der das Album produzierte, lehnte die meisten der schon fertigen Songs ab, weil für ihn der Bezug zu "Trails & Guns" zu schwach war. So haben wir in einem sehr intensiven Prozess in einer Woche sieben neue Songs geschrieben und aufgenommen. Das war ein Kraftakt. Hinterher waren wir sehr glücklich.

BT: Patrick Fuchs sprach Sie bei einem Festival bei Berlin an, um die Band zu engagieren, nachdem er ihren Auftritt erlebt hatte. War Ihnen Bühl zuvor ein Begriff?

Hungerhoff: Das war es. Für diese Musik gehört das Festival in Bühl sicher zum Besten, was es hierzulande gibt. Patrick lebt dieses Festival und diese Musik durch und durch. Es ist beeindruckend, welche Künstler er Jahr für Jahr verpflichtet. Für uns ist es eine große Ehre, in Bühl dabei sein zu dürfen.

BT: "St. Beaufort's Table" ist eine Videoserie, bei der sich die Band mit einem musikalischen Gast um eine Flasche Whiskey schart und gemeinsam Musik macht. Wie spontan ist das Ganze?

Hungerhoff: Sehr spontan! Es geht uns und dem Berliner Filmer Ardalan Aram darum, musikalische Begegnungen einzufangen. Die Serie ist auch eine Referenz an die Folktradition. Da sitzt man zusammen und probiert gemeinsam alte und neue Songs aus. Wir erweitern diese Tradition und laden auch Musiker anderer Genres an unseren Tisch ein. Wir hatten schon einen Tenor der Deutschen Oper zu Gast oder auch den französischen Troubadour Tété. Der Reiz liegt darin, dass man nie genau weiß, was rauskommt.

BT: Von Sizilien bis hoch zu den schottischen Highlands sind "St. Beaufort" bereits getourt, über 200 Konzerte in zehn Ländern. Geht's mit dem zweiten Album im Gepäck 2019 auch in die USA?

Hungerhoff: Das ist der große Traum. Aber auch in Europa gibt es noch viel zu entdecken. Zum Beispiel Belgien. Aber jetzt freuen wir uns erstmal sehr auf Bühl!

BT: Hier werden Sie im Konzertsaal und zuvor auf einer kleinen Open-Air-Bühne am Johannesplatz auftreten. Was liegt Ihnen mehr?

Hungerhoff: Gute Frage. Wir haben in den letzten Jahren viel Straßenmusik gemacht. Das macht Spaß, weil man dort unmittelbare Reaktionen von Passanten bekommt. Aber tolle Akustik und gutes Licht sind auch schön. Vor allem, wenn wir wie in Bühl das Glück haben, vor Folk- und Bluegrass-Fans zu spielen.