Auch Mick Jagger gehörte zu den Interviewpartnern Von Martina Fuß Bühl - Mit einer witzigen und abwechslungsreichen Show beendete der "Große Schneidewind" seine SWR1-Baden-Württemberg-Tour "Hits & Storys" im Bühler Bürgerhaus Neuer Markt. Das Publikum war begeistert von Günter Schneidewinds Geschichten und den skurril-intelligenten Interpretationen der "größten Hits aller Zeiten". Diesen Part hatten die beiden Musik-Kabarettisten Sascha Bendiks und Simon Höneß übernommen und ihn grandios gelöst. Günter Schneidewind ist Moderator bei SWR1, lange schon im Geschäft und ein Kenner der Pop- und Rockgeschichte. Seine Erinnerungen an die Größen des Musik-Business hat er 2011 in einem Buch veröffentlicht. Wenn er in der Show über seine Begegnungen erzählt, nimmt er dieses Buch jedoch nicht zur Hand. Locker plaudert er über das Gespräch mit Manfred Mann, mit jedem einzelnen Rolling Stone inklusive "His Goodness himself", Mick Jagger, der mit Sonnenbrille und einer Tasse Tee anrückte. Zuweilen scheint Schneidewinds Sprech-Text genau komponiert zu sein, klingt wie ein Gedicht, denn an dieser Stelle wird er von dem versierten Pianisten Simon Höneß einfühlsam am Klavier begleitet. Der Moderator berichtet von seinem ersten Interviewpartner David Bowie, von Ian Gillan, dem Sänger von Deep Purple, und von Marc Knopfler, der ihn mehrfach versetzt hatte und nur zusammen mit Bob Dylan interviewt werden wollte. Da dieser aber überhaupt Gesprächsansinnen ablehnte, kam es nie zum Interview. "Mit 52 Jahren hat Udo Lindenberg schon den ,Echo' für sein Lebenswerk erhalten, weil man befürchtete, er überlebe nicht länger. Mittlerweile ist es so, dass der ,Echo' nicht überlebt hat", freute sich Günter Schneidewind über den unterhaltsamen Star aus Berlin, mit dem er um 20 Uhr abends eine 10-Uhr-morgens-Situation simulieren musste. "Wo willst Du denn hin, schneidiger Wind", hatte ihn Udo nach dem Gespräch noch aufgehalten. Der abschließende, gemeinsame Drink fehlte noch. So ganz nebenbei zeichnet Schneidewind das Bild einer Generation von bahnbrechenden Musikern: Vom Dreigestirn des Hard-Rock (Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath) ebenso wie von den Glam-Rockern T-Rex, Sweet und David Bowie. Spannend war der politische Aspekt dieser musikalischen Reise in die Vergangenheit. Schneidewind, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist und im Osten Berlins auf "Lizenzplatten" Jagd machte, hatte einen Original-Ton von Walter Ulbricht mitgebracht. Dieser schimpfte herzhaft über "den Dreck aus dem Westen und dieses monotone je, je, je". Immerhin: Auch im Westdeutschen Fernsehen gab es 1965 eine Art Katastrophenmeldung. Nachrichtensprecher Karl-Heinz Köpcke: "Die Rolling Stones sind in der BRD!" Die einfallsreichen Musik-Kabarettisten und Preisträgern des renommierten Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, hatten größtes Vergnügen daran, die "Teufelsmusik, den Beat und sein innewohnendes Gewaltpotenzial" aufzuführen. "Seid Ihr bei mir, Bühl?", fragt Sascha Bendiks das begeisterte Publikum. "Stairway to Heaven hat etwas Dämonisches, helft mir Satan zu vertreiben. Nimm dies, Pferdefuß, A-Moll." Und schon ging es los, wild, mit Rasseln und Reibe, mit Akkordeon, Harp und krächzender Tom Waits-Stimme und mit ungeahnten und nie zuvor gehörten "Hard-Rock-Variationen in Es-Moll für Klavier- und Akkordeon.

