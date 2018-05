Natur und Kultur erlebbar machen

Die Inhalte werden mit den Bildungsplänen abgestimmt und fächerübergreifend erarbeitet. Diese Form der modernen Heimatkunde wird in enger Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern umgesetzt, die vor Ort Natur und Kultur erlebbar machen. In sogenannten Modulen werden in den verschiedenen Grundschulklassen unterschiedliche Themen veranschaulicht.

Begeistert von dieser Idee, stellte das Kollegium der Dr.-Josef-Schofer-Schule in Absprache mit der Gemeinde den Antrag auf Zertifizierung, um die Auszeichnung Naturparkschule zu erhalten. Den Anfang machten die Zweitklässler mit dem Thema "Ziegenhaltung und ihre Bedeutung für die Offenhaltung der Landschaft in Bühlertal". Nachdem die Schüler bereits im Unterricht Fachwissen über Ziegen erworben hatten, waren nun alle gespannt und neugierig, auch anschauliche Erfahrungen mit den Tieren zu machen. Ziel des ersten Lerngangs stellte der große Ziegenstall dar, in dem rund 70 Tiere in den Wintermonaten ihr Zuhause haben.

Der Besitzer der Tiere, Fabian Stolz, beantwortete als Experte die vielen Fragen der Kinder. "Was passiert, wenn eine Ziege giftige Pflanzen frisst?" "Wachsen Ziegenhörner nach, falls sie abbrechen, oder bricht ein Ziegenhorn nie ab?" "Warum säugt die Mama-Ziege ihr junges Zicklein nicht?" Fragen über Fragen, die der geduldige Ziegenbesitzer genauestens beantwortete.

Anschließend ging es zum praktischen Teil über. Die kleinen Zicklein wurden mit Milch aus der Flasche gefüttert, für die größeren wurden die Raufen mit Heu gefüllt.

Großes Geschubse und Gedränge gab es im Ziegenstall, als Fabian Stolz die Eimer mit Kraftfutter mit zuvor gequetschtem Getreide brachte. Ein Leckerbissen für alle Ziegen.

Auch die Körperpflege und die Gesundheit der Tiere standen an diesem Vormittag auf dem Stundenplan. Einer Ziege wurden die Klauen geschnitten, eine andere wurde entwurmt, indem ihr mit Hilfe einer Spritze ein Mittel ins Maul verabreicht wurde.

Der zweite Lerngang führte die Schüler in den Steckenhaldeweg 19, wo sich das Wohnhaus der Familie Stolz, die Käserei und weitere Ställe für 25 Ziegen befinden. Auch hier erwartete die Schüler ein umfangreiches Programm an Tätigkeiten, die bei der Ziegenhaltung und Käseherstellung von Bedeutung sind.

Das Melken der Ziegen wurde ebenso wie das Verarbeiten der Milch zu Käse gezeigt und erklärt. Auch wurde die Funktion als überaus tüchtige "Rasenmäher" bei der Offenhaltung der steilen Berghänge wie am Engelsfelsen, wo die Ziegen über den Sommer jederzeit besucht werden können, erläutert. Abschließend verkosteten die Schüler einen leckeren Käse mit einem frisch gebackenen Brot von Sabine Stolz.