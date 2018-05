Die Zwetschgenstadt summt, brummt - und leuchtet Bühl (sie) - Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist angesichts der aktuell zahlreichen Bauprojekte in der Stadt bester Laune: "Bühl brummt, summt - und leuchtet", meint er. Letzteres bezieht sich auf den kommenden Samstag, 12. Mai, wenn die Einzelhändler wieder zum Einkaufszauber bis Mitternacht einladen. Wie im vergangenen Jahr sollen dann 30 Lichtskulpturen die Innenstadt in eine besondere Atmosphäre tauchen. Die Veranstaltung ist gleichzeitig Auftakt der Reihe "Bühler Samstage", bei der in diesem Jahr an vier Aktionstagen die Hauptstraße zur Fußgängerzone wird. Bei einem Termin im Alten Trausaal des Rathauses unterzeichneten OB Schnurr, der Sparkassenvorstandsvorsitzende Frank König sowie Daniela Fromme und Christoph Engelhardt von der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) einen Kooperationsvertrag, der die mittlerweile siebte Auflage der "Bühler Samstage" sichert. Jeder der vier Termine steht wieder unter einem Motto. "Es ist wichtig, die Aktionstage mit Themen zu besetzen", betonte Engelhardt. Die Stadt Bühl spiele mit diesem Konzept in der Region eine gewichtige Rolle. Zum Auftakt laden die Händler am 12. Mai zum bewährten Late-Night-Shopping ein, das mit "Bühl leuchtet - Einkaufszauber bis 24 Uhr" überschrieben ist. Die Hauptstraße ist an diesem Tag ab 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. In der Vergangenheit hatte die Bina die Aktion tagsüber mit dem "Kinderspaß" kombiniert, der dieses Jahr aber als eigener Aktionstag am 9. Juni auf dem Programm steht. "Wir haben gemerkt, dass das eigentlich zwei getrennte Veranstaltungen sind und wollten das entzerren", erklärt Engelhardt. Ergänzt wird der Einkaufszauber von einer Präsentation der Bühler Kunstscheune am Rathaus II, wo elf Kunsthandwerker aus der Region ihre Arbeiten präsentieren. Viele Einzelhändler haben besondere Aktionen geplant, beispielsweise begrüßen rund ein Dutzend Geschäfte ihre Kunden mit Wein, Sekt oder Secco der Affentaler Winzer. In der Hauptstraße haben Gruppen der Tanzschule Fromme zwischen 18.30 und 20 Uhr mehrere Auftritte. Im Anschluss steigt auf dem Dreherplatz eine große Discofox-Straßenparty. Für dieses Open-Air-Programm erhoffen sich die Organisatoren besseres Wetter als im vergangenen Jahr. "Das war eine Katastrophe", erinnert sich Daniela Fromme mit Grauen an den Dauerregen. Trotz der widrigen Umstände war damals aus Sicht von Engelhardt die Wirkung der Lichtskulpturen zu erkennen, die diesmal erneut zum Einsatz kommen sollen. Noch nicht genutzt werden kann für den "Bühler Samstag" der Markt- und Kirchplatz, auch wenn zwischen den Rathäusern I und II das neue Pflaster bereits verlegt ist. "Dafür müssen wir die Endabnahme abwarten", erklärte OB Schnurr. Diese sei für den Juli geplant. Damit bleibt das Areal auch beim "Kinderspaß" außen vor, beim dritten Aktionstag des Jahres steht es dann aber zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die 21. Auflage des Bauernmarkts, die für den 15. September terminiert ist. Abgeschlossen wird die Reihe der "Bühler Samstage" mit dem zweiten Einkaufszauber am 6. Oktober, der mit einem Streetfood-Festival kombiniert wird. Die Premiere dieser Veranstaltung hatte im vergangenen Jahr für einen Massenansturm auf die mobilen Edel-Imbissbuden gesorgt. Die Sparkasse unterstützt die Einzelhändler und die Stadt auch in diesem Jahr wieder mit einem Sponsoring in Höhe von 2500 Euro. "Wir arbeiten seit Jahren mit der Stadt und der Bina zusammen. Die ,Bühler Samstage' sind dabei nur eines von vielen, aber ein sehr wichtiges Thema", meinte Silvia Hörth von der Marketingabteilung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben