Kinderbetreuung bleibt Herausforderung

Bürgermeister Jürgen Pfetzer hatte den von Sachbearbeiterin Marion Kohler erstellten Bericht zunächst vertieft. Demzufolge verfügt nur der Kindergarten St. Michael dank des Anbaus noch über Plätze als "Puffer", für 2018/2019 voraussichtlich zwölf. Dem Wunsch des Kindergarten-Ausschusses, in St. Michael eine FSJ-Kraft einzusetzen, folgte das Gremium.

Die Kinderkrippe St. Marien ist indes an der Grenze ihrer Kapazität: Schon jetzt sei sie, trotz der Umfunktionierung eines Bewegungsraums zum Gruppenzimmer, für 2018/19 belegt, so Pfetzer. "Derzeit erarbeiten Verwaltung, der Kindergarten-Geschäftsführer der Verrechnungsstelle und ein Architekt ein Raumkonzept, das dem Gemeinderat in einer Klausursitzung vorgestellt werden soll." Für den Kindergarten St. Christopherus in Unzhurst zeigten die Anmeldezahlen, dass die Plätze nicht ausreichten. Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag an, die Kleingruppe im Bewegungsraum in eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 22 Kindern umzuwandeln und den Personalschlüssel entsprechend zu erhöhen. Mehrfach wurde die Option erwähnt, bei Bedarf Unzhurster Kinder in St. Michael unterzubringen; Pfetzer bestätigte, der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr gelte "für die Gesamtgemeinde". Ein Konzept für St. Christopherus soll bei einer Klausur vorgestellt werden.

Diskussionspotenzial bot die bei drei Gegenstimmen abgesegnete Erhöhung der Preise für Mittagessen und Frühstück, resultierend aus einer Preiserhöhung der Zulieferer-Firma Apetito. In St. Michael wird die Monatspauschale für Frühstück und Getränke ab 1. September auf acht Euro erhöht, ein Mittagessen kostet fortan 3,30 Euro. In St. Marien erfolgt eine Erhöhung des Mittagessenpreises auf 2,60 Euro, ebenso in Unzhurst (bei Ü3-Kindern auf 3,30 Euro). In Unzhurst zeichnet sich eine Kooperation mit der Grundschule ab, die ab 1. September über eine Mensa verfügt.

Stefan Bernhardt (FWG) kritisierte, es entspreche nicht dem Trend der Zeit, Preiserhöhungen an Eltern "weiterzureichen". Auch Nico Paulus (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich dagegen aus. Annette Zink-Maurath hingegen bezeichnete den Schritt im Namen der CDU-Fraktion als "angemessen". Ähnlich äußerte sich Herta Finkbeiner-Schilling (SPD). Keinen gemeinsamen Tenor fand das Gremium auch ob des anvisierten erweiterten Beschäftigungsumfangs von 7,5 auf zehn Wochenstunden der Hauswirtschaftskraft in St. Michael, den die Verwaltung mit einer Entlastung des pädagogischen Personals begründete. Zink-Maurath signalisierte das Einverständnis ihrer Fraktion. Finkbeiner-Schilling befand, das pädagogische Personal solle sich besser seinen Aufgaben widmen. Für die FWG sagte Stephan Meier indes, man sehe momentan "keinen Bedarf". Die Erhöhung wurde bei sechs Gegenstimmen abgesegnet. Meier bat, in die angekündigten Konzepte auch qualitative Bedürfnisse einfließen zu lassen, Zink-Maurath rückte deren "Zukunftsfähigkeit" in den Fokus.