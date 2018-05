Handwerksberufe näherbringen Ottersweier (bgt) - Bürgermeister Jürgen Pfetzer ist Schirmherr der Ausbildungsbörse des Vereins Handel & Handwerk am 8. Juni, 16 bis 19 Uhr, in der Maria-Victoria-Schule. Sie ist seit nunmehr zehn Jahren eine Veranstaltung für ein immens wichtiges Anliegen - den Handwerksberuf attraktiver zu machen und Schulabgängern Gelegenheit zur umfassenden Information zu bieten. Bislang waren Patricia Panter und Dieter Kohler für die Organisation verantwortlich, diese geht nun in die Hände des Vorsitzenden Roland Jepertinger, von Kassiererin Ulla Dietrich und des Verantwortlichen für die Presse, Matthias Vetter, über. Handel & Handwerk blickt auf ganz beachtliche Erfolge zurück. "Man muss die Lehrlinge mitnehmen, auf sie zugehen, ihnen Freude und Eigenverantwortung nahebringen. Es gelten heute nicht mehr die strengen Arbeitsabläufe von früher", so Kohler, der durch die Aktionen des Vereins vier Lehrlinge hat einstellen können. "Doch es war anfänglich eine zähe Durststrecke", bekannte er. Von zehn Betrieben zu Beginn hätten sich nun über 30 an der Ausbildungsbörse beteiligt. Das "Cyber Forum Süd" ist erstmals mit im Boot, eine Zweigstelle des IT-Unternehmensnetzwerks Cyber Forum, dem über 1100 Mitglieder angeschlossen sind. So habe sich die Ausbildungsbörse in Ottersweier inzwischen einen Namen gemacht, besonders, weil sie in einem kleinen, regional begrenzten Rahmen mehr erreichen könne als große Handwerksmessen. Niemand gehe zum Beispiel nach Karlsruhe auf eine Messe, wenn er in der Region einen Ausbildungsplatz suche. Die Mitglieder von Handel & Handwerk beklagten, dass das Handwerk im Vergleich zu einem Hochschulstudium noch immer nicht die Attraktion besitze, die es durchaus haben könnte. Also müsse alles dafür getan werden, so Roland Jepertinger, den Handwerksberuf den Schulabgängern nahezubringen. Früher habe man noch eine ganze Reihe von Schulen eingeladen und dennoch keinen durchschlagenden Erfolg erzielt, so dass man sich nun auf wenige Schulen beschränke, diese aber gezielt und detailliert mit Informationen versorge. Inzwischen sind über 500 Flyer in den Schulen der Region verteilt worden, die im Vorfeld Auskunft über die teilnehmenden Handwerksbetriebe geben. Darüber hinaus wurde eine neue Homepage eingerichtet, über die sich interessierte Schulabgänger Einblick in die kaufmännischen, kreativen, Pflege- und Handwerksberufe verschaffen können. Für Speis und Trank ist am 8. Juni gesorgt. www.handelhandwerk-ottersweier.de

