Einzigartig ist die Mutterliebe

Vorsitzende Petra Häringer stimmte Mitglieder und Gäste des Bühler Frauenbundes am Mittwoch im Kaiser-Saal auf einen Nachmittag gelebter Gemeinschaft ein. Die musikalische Unterhaltung übernahm Willi Konprecht (87). Der Tasten-Grandseigneur spielte Keyboard, sang und spornte das Publikum erfolgreich an, die aufgelegten Volkslieder mitzusingen, von "Hoch auf dem gelben Wagen" bis "Freut euch des Lebens". Mit Hingabe und Können begleitete er den gemeinschaftlichen Gesang.

Anita Granacher schilderte in einem Text von Elke Bräunling die Ursprünge des Muttertags. In den USA habe Anna Jarvis - zum Gedenken an ihre 1905 verstorbene Mutter - am Todestag im Jahr 1907 jedem Gottesdienstbesucher eine Nelke geschenkt, die Lieblingsblume ihrer Mutter. So, als wolle sie durch die Blume sagen, dass alle wenigsten einmal im Jahr besonders an die Mütter denken sollten, an die lebenden und die verstorbenen. Annas Werben für einen Muttertag sei erfolgreich gewesen: 1914 habe US-Präsident Wilson den Muttertag zum nationalen Feiertag erklärt, und 1923 sei er in Deutschland eingeführt worden.

Eine "Liebeserklärung an die Mutter" trug Gerda Kohler mit Versen von Renate Eggert-Schwarten eindrucksvoll vor: "Wenn nichts mehr geht, geh ich zu dir, du bist mein Zufluchtsort. Du schaust mich an, bist einfach da, und weiter braucht 's kein Wort."

Aus heiterem Blickwinkel schilderte Hilde Kanitzer in Eva-Rechlin-Reimen, was Kinder hätten oder nicht hätten, wenn die Mutter nicht immer hinter allem her wäre: "Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt, die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wär' das Hemd... Wir könnten auch nicht schlafen, wenn Du nicht noch mal kämst und uns, bevor wir träumen, in Deine Arme nähmst. Und trotzdem: Sind wir manchmal für Dich vielleicht 'ne Last, bedenk, was wärst Du ohne Kinder? Sei froh, dass Du uns hast!"

Auch der folgenden "Kür" der Muttertagsfeier gaben sich die Teilnehmerinnen mit Wonne und Begeisterung hin: Sie dezimierten unerschrocken die beeindruckende Parade von 20 leckeren Kuchen und verführerischen Torten, die Vorstandsmitglieder gebacken hatten. Die Muttertag-Feiernden genossen dazu nicht nur Kaffee, sondern auch anregende Gespräche, weitere heitere Geschichten und Willi Konprechts muntere Tafelmusik.