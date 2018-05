Weichenstellung für Krankenhaus in Achern Von Nicole Rendler Achern - Eine Erkenntnis hat die Podiumsdiskussion am Dienstagabend in Großweier allen Besuchern gebracht: Die Kreisräte befürworten einen Klinik-Neubau am Standort Achern. Eingeladen hatten die Bürgerinitiative für den Erhalt des Acherner Krankenhauses und die Stadtverwaltung. Acherns OB Klaus Muttach (CDU) berief sich auf das jüngste der vorgestellten Gutachten, das den Ausbau der vier Standorte Wolfach, Lahr, Offenburg und Achern befürwortet: "Unsere Fraktion wird diese Standorte so mittragen." Anstelle der bisherigen Kliniken in Ettenheim, Kehl und Oberkirch sind medizinische Versorgungszentren angedacht, "ob stationär oder ambulant, wird sich zeigen". Kreisrat Christoph Jopen (SPD) bezeichnete das Schicksal der Krankenhäuser als eine der "schwierigsten Entscheidungen in meinen 25 Jahren als Kreisrat." Aber er stellte klar, dass es darum geht, dass es am Ende vier ausgebaute stationäre Einrichtungen geben soll. Jürgen Nowak (FWV) sprach sich für seine Fraktion ebenfalls für das Vier-Standort-Modell aus. Gleichzeitig hoffe er auf eine Maximalversorgung in Lahr und Offenburg, um dort zum einen komplexe Fälle behandeln zu können, zum anderen auch, um Pflegekräften und Ärzten ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Seine Fraktion wolle sich aber auch für "die anderen Standorte ins Zeug legen". Alfred Baum stellte ohne Umschweife fest: "Auch die Grünen sind für das Vier-Standort-Modell." Er versuchte Verständnis für die Situation der Kreisräte zu wecken, die bombardiert würden mit Informationen von Medizinern, Kaufleuten und strategisch denkenden Menschen. Der scheinbar bequeme Weg des Erhalts aller Standorte würde auf Dauer den medizinischen Fortschritt behindern und einen Mangel an Fachkräften zur Folge haben. Baum: "Wir können auch nicht achtmal medizinische Geräte vorhalten." Eberhard von Hodenberg (FDP) sagte, bei der aktuellen Diskussion könne man sich nicht allein an den eigenen Wunschvorstellungen ausrichten, sondern müsse sich an die Vorgaben von Bund und Land halten, die für bestimmte Kliniken keine Förderung mehr leisten möchten. Bei der ganzen Debatte sei die medizinische Qualität nach wie vor der wichtigste Aspekt. Zum Vier-Kliniken-Modell gebe es keine Alternativen. Die wahrscheinliche Konzentration der Ortenauer Kliniken auf vier Standorte bis zum Jahr 2030 (die Entscheidung im Kreistag ist für 24. Juli angesetzt) würde aus medizinischer Sicht viele Vorteile mit sich bringen, waren sich die Redner ein. Die von Günther Laubis moderierte Podiumsdiskussion zeigte mögliche Perspektiven für Achern auf. In einigen Fachbereichen könnten sich Patienten die Fahrt nach Karlsruhe oder Freiburg sparen. Rüdiger Feik, Ärztlicher Direktor des Ortenau Klinikums Achern/Oberkirch, sieht für die Hornisgrindestadt eine gute Chance, "starke Abteilungen aufzubauen", wie etwa in der Gefäßchirurgie oder der elektiven Orthopädie mit neuen Hüft- oder Kniegelenken. Außerdem wünschte er sich eine Geburtshilfe und die Gynäkologie am Standort Achern. In Oberkirch sei eine teilstationäre Nachbehandlung etwa von älteren Menschen denkbar. Muttach hatte zuvor deutlich gemacht, dass die Geburtshilfen in Achern und Oberkirch aus haftungsrechtlichen Gründen zusammengelegt werden müssten. Bezüglich der Notfallversorgung gab es von allen Rednern klare Bekenntnisse, dass diese in der Fläche erhalten werden müsse. "Wir brauchen mindestens acht Notfallzentren, die dort stationiert sein müssen, wo sie durch das Straßennetz gut zu erreichen sind", so Kreisrat Jopen. Ein weiterer Punkt der Diskussion betraf die Bedeutung der Acherner Klinik für ganz Mittelbaden. Muttach verwies darauf, dass für deren Erhalt die Bürgerinitiative allein 3200 Unterschriften aus dem Landkreis Rastatt gesammelt habe. Auch die Menschen in Ottersweier und Bühl wünschten sich eine sichere Versorgung, so Muttach. Kreisrat Baum wandte ein: "Es tut der Diskussion nicht gut, wenn wir andere Landkreise ins Spiel bringen. Wir reden in Bühl von einer funktionierenden Klinik, und die Entwicklung wird sich zeigen."

