Wunderkind und Legende Bühl (jo) - Mit elf Jahren bereits stand Sierra Hull auf den Brettern der altehrwürdigen Grand Ole Opry in Nashville. Unlängst ging das einstige Wunderkind, inzwischen 26 Jahre alt, für Thomm Jutz ins Tonstudio, um für dessen neuestes Solo-Album Mandoline zu spielen. Morgen wird die erfolgreiche junge Frau auch die alte Heimat des ausgewanderten Bühler Musikers kennenlernen. Jutz, der aus Neusatz stammt, hat sich im US-Bundesstaat Tennessee, wo auch Hull lebt, eine neue Existenz als Musiker, Produzent und Studiobetreiber aufgebaut. Übers Bühler Festival weiß er aus eigener Erfahrung nur Gutes zu berichten - was letztlich eine "große Hilfe" gewesen sei, den Nachwuchsstar Hull für die Zwetschgenstadt verpflichten zu können, wie Festivalleiter Patrick Fuchs berichtet. Sierra Hull war 2017 in den USA zum "Mandolin Player of the Year" gekürt worden. Sie und Peter Rowan, der zusammen mit der italienischen Band Red Wine auftreten wird, bilden die Top-Acts des Festivals. Der 75-jährige Rowan aus Massachusetts ist eine Bluegrass-Legende. Dass er trotz fortgeschrittenen Alters nochmals den Weg nach Europa findet, ist Fuchs zufolge einem Jubiläum geschuldet: Mit Martino Coppo (Mandoline) und Silvio Ferretti (Banjo) verzeichnen zwei der vier Red-Wine-Musiker eine 40-jährige Bühnenpräsenz, die sie unbedingt mit ihrem alten Freund aus Übersee feiern wollen. "Für uns ist ein Glücksfall", freut sich Fuchs darüber, "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen" zu können. Schließlich seien die Italiener, vor zwölf Jahren zuletzt in Bühl zu Gast, ohnehin auf der Liste aussichtsreicher Bewerber gestanden. Alle Bands aus Übersee verbinden ihre Gastspiele beim Bühler Bluegrass-Festival mit weiteren Auftrittsterminen in Europa. Ganz exklusiv reisen indes die fünf Norweger von "Ila Auto" an und werden tags darauf in ihre Heimat zurückfliegen. Die Skandinavier sind gleich zweimal zu erleben: So treten sie zum einen beim langen Konzertabend am Samstag im Bürgerhaus Neuer Markt (Beginn 17 Uhr) auf, zum andern über Mittag am Johannesplatz. Gleiches gilt für die Combo "St. Beaufort" aus Berlin. Beiden Bands bescheinigt Fuchs eine besondere Wetterfestigkeit, nachdem er im Internet Bandvideos mit Schneetreiben entdeckt hat. Doch für Samstag ist - bei Sonne und prognostizierter 25 Grad - eher Schwitzen angesagt. Unterm festen Dach der Landmaschinen-Firma Oechsle wird das Festival heute, 20 Uhr, eröffnet. Angekündigt ist kernige Musik der Bands "Pert Near Sandstone" (USA) und "Murder Murder" (Kanada).

