Swingtime beim Oberbrucher Fischerfest

Wie bereits in den Vorjahren avancierten die 45 Musikerinnen und Musiker zum hervorragenden Stimmungsgaranten und Höhepunkt für das applausfreudige Publikum. Ariane Seiler überzeugte als charmante Moderatorin.

Den konzertanten Vatertags-Frühschoppen eröffneten die Dorfmusikanten mit ihrer fetzigen Erkennungsmelodie "Brasil-Samba-Time", in der Tobias Seiler als Schlagzeug-Solist mit rasanten Trommelwirbeln den Takt vorgab. In harmonischen Klangbildern intoniert, folgten die flotte "Fuchsgraben-Polka" sowie "The Trombone Rag" von John Higgins. Armin Jerger, Daniel Fritz und Ralph Seiler an der Solo-Posaune konnten durch astreinen Ansatz im vereinsinternen Solisten-Leistungswettbewerb glänzen. Als interessante Neueinstudierung erwies sich "By the Riverside". In einem eher seltenen Instrumentalarrangement, Piano und Blasorchester, erwies sich Pascale Rettich als einfühlsam korrespondierender Pianist der "tanzenden Finger und Tasten". Der publikumswirksame Melodienstrauß wurde des Weiteren gebunden mit dem rasanten "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten", dem Potpourri "Wunderbare Walzerklänge" sowie "Happy Clarinetts", in dem "Six Girls and one Boy" solistisch agierten.

"Bring mir schnell ein Bier", so forderten vehement und mit Erfolg Angelsportfreunde-Mitglied Alexander Wurz sowie Vorsitzender Michael Droll mit sonoren Stimmen im Duett bei Orchesterbegleitung. In der neu einstudierten Schlagermelodie "Nena" wiederum agierte mit weichem Timbre Ariane Seiler als Sopransolistin. In der einschmeichelnden Filmmelodie "Gabriella's Song" oblag der Vokalpart in schwedischer Sprache Sophia Kraft. Das stimmungsvolle Finale eröffnete das Orchester mit der Homage an die "Schwarzwaldmarie", munter begleitet vom Festzelt-Chor, sowie an "Kaiserin Sissi" (Marsch).

"Volles Haus" lautete das Fazit des Vorstandsteams beim reichlich gedeckten Mittagstisch mit Fisch- oder Grillspezialitäten, zubereitet durch die Vereinsköche. Ausgezeichneten Zuspruch fand das Kuchenbüfett, zu dem in diesem Jahr die adretten Florian-Girls mit ihren Jüngern in die Café-Stube einluden. Zum Fischerfestausklang bei Sonnenschein kamen noch einmal zahlreiche Festbesucher auf das Festgelände in der Ortsmitte.