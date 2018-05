Monumentale Klangfülle Bühl (bgt) - Eine Aufführung von großer Dynamik und Eindringlichkeit erlebten die Konzertbesucher in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Bühl bei freiem Eintritt zu Christi Himmelfahrt. Die Kirchenbänke waren am frühen Donnerstagabend bis auf den letzten Platz belegt, die Spendenkörbchen zum Schluss gut bestückt. (bgt) - Eine Aufführung von großer Dynamik und Eindringlichkeit erlebten die Konzertbesucher in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Bühl bei freiem Eintritt zu Christi Himmelfahrt. Die Kirchenbänke waren am frühen Donnerstagabend bis auf den letzten Platz belegt, die Spendenkörbchen zum Schluss gut bestückt. Welche Aufführung hatte die Besucher in Scharen in die Kirche gelockt? Und was hatte sie schließlich bewogen, sich am Ende spontan von den Sitzen zu erheben und frenetisch zu applaudieren? Es war die großartige Ensembleleistung des Kirchenchors St. Peter und Paul mit dem Mittel- und Oberstufenchor sowie des Eltern- und Lehrerchors des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Neckarsulm zusammen mit dem Jugend-Sinfonieorchester der städtischen Musikschule Neckarsulm - eine Spitzenleistung, dirigiert von Jochen Hennings, dem Leiter der Musikschule, als auch des Kirchenchorleiters Michael Meier, der das Konzert mit den Chören einstudiert hatte. Zur Aufführung kam die Messe in D-dur für Soli, Chor und Orchester von Otto Nicolai (1810-1849), dem Komponisten der bekannten komischen Oper "Die lustigen Weiber von Windsor". Wer den Gründer der Wiener Philharmoniker nur als Opernkomponisten kennt, ist überrascht über dieses sakrale Werk, seiner einzigen veröffentlichten Messe, die 1845 in der Wiener Hofkapelle uraufgeführt wurde. Dass Nicolai seinerzeit keinen Verleger für dieses wunderbare Werk gefunden hatte, so dass es erst Anfang des 20. Jahrhunderts gedruckt werden konnte, mag noch mehr überraschen, denn es zeugt von ausgesprochener Tiefe und steht den Messen anderer Komponisten in nichts nach. Die insgesamt etwa 110 Akteure erfüllten das Kirchenschiff mit schier monumental anmutendem Klang, was zudem dessen gewaltiger Akustik geschuldet war. Dabei gingen die Stimmen von Jung und Alt eine Symbiose von ganz eigener Charakteristik ein, unterstützt von einem jugendlichen Orchester voller Enthusiasmus. Packend schon das "Kyrie" - ein sehr bewegender Beginn der Messe, die von vier großartigen Solisten begleitet wurde: Aline Goslan (Sopran), Laura Gordiani (Alt), Jean-Noel Teyssier (Tenor) und Matthias Rossbach (Bass). Sie agierten kraftvoll, dynamisch, präzise im Einsatz und mit hoher Ausdruckskraft, was sie besonders im "Benedictus" unter Beweis stellten. Bleibt zu erwähnen, dass der Einstieg in das Konzert mit Dimitry Schostakowitschs (1906-1975) vielgespieltem "Walzer Nr.2" erfolgte sowie einem intensiv intonierten "Bolero" von Maurice Ravel (1875-1937) und mit der "Irish Suite" von Leroy Anderson (1908-1975). War es schon ein Wagnis, ein Projekt dieser Dimension in Angriff zu nehmen, als noch größere Leistung muss es gelten, es in dieser Qualität zur Aufführung gebracht zu haben. Mit stehenden Ovationen dankten die Besucher Chören und Orchester.

