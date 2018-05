Effektvolle Arrangements und virtuose Soli

Bühl (bgt) - Der Korb eines antiken Heißluftballons zierte die Bühne und hunderte Luftballons die Decke der Schlossberghalle in Neusatz. Getreu nach dem Motto "Musik lässt uns schweben" hatte am Samstagabend die Trachtenkapelle "Grüne Jäger" die Halle für ihr Frühjahrskonzert geschmückt. Bereits lange, bevor der erste Ton erklang, war sie bis auf den letzten Platz besetzt. Anmoderiert von Emma Bäuerle und Franziska Wörner strömten die "Kleinen grünen Jäger" herein, die Jugendkapelle des Musikvereins (sie nennen sich "The Little Green Hunters") und versprühten sogleich spürbar gute Laune. Offenbar versteht es Dirigentin Kristina Hertlein, ihnen Spielfreude zu vermitteln. Mit Enthusiasmus und präzisen Einsätzen präsentierte das jugendliche Ensemble seine drei Nummern, deren letzte, "Cups - When I'm gone", durch eine grandiose Becher-Einlage hervorstach. Rasch wurde ein Tisch aufgestellt und schon begannen zehn Mitglieder synchron mit ihren Trinkbechern eine reine Rhythmusnummer zu zaubern, zeitweilig begleitet vom Musikensemble. Eine schöne Idee, die nicht nur den Beteiligten sichtbar Spaß machte, denn das Publikum honorierte sie mit tosendem Applaus. Da konnte der Vorsitzende Johannes Rettig schon einmal ein gut eingestimmtes Publikum mitsamt den vielen Honoratioren begrüßen, während Caroline Bürg und Dominik Merz als charmante Moderatoren im weiteren Verlauf des Abends die einzelnen Musikstücke informativ kommentierten. Mit "Marinarella", eine nicht einfache Ouvertüre von Julius Fucik, machten die "Grünen Jäger" ihren Anfang. Hier wurde sofort deutlich, dass sich da eine Blaskapelle aus lauter exzellenten Einzelspielern rekrutiert und sie ihr künstlerischer Leiter zu einem beachtlichen Klangkörper geformt hat. Franz Schindler entlockte den Musikern kraftvolle, intensive Töne, und ihr harmonisches Zusammenspiel war gleichermaßen beeindruckend. Da passte es natürlich, dass vor eine so ausgezeichnete Trachtenkapelle eine profes-sionelle Sängerin von Format tritt, für die öffentliche Auftritte inzwischen zum Alltag gehören. Annette Rappenecker besitzt eine grandiose Stimme, sei es gefühlvoll mit "Send in the Clowns" oder rockig-fetzig mit "Valerie". Da geriet die Stimmung im Saal nahe an den Siedepunkt. Der wird fast ebenso leicht beim kleinen Manuel Bäuerle erreicht, der mit einem Wahnsinns-Solo in "Latino Mallets" seine Virtuosität unter Beweis stellt. Ein effektvolles Arrangement waren auch die Diaprojektionen zu den Musikstücken, so zu der Klassenummer "Atlantis" vom jungen Komponisten und Arrangeur Alexander Reuber oder zu "Das Phantom der Oper". Am Ende gingen die "Grünen Jäger" auf die "80er Kult(tour)", einem Medley bekannter Songs aus den 80er Jahren. Der Saal bebte, das Publikum war bester Stimmung, und so rechte Lust nach Hause zu gehen, hatte eigentlich niemand. Im Rahmen des Konzerts wurden auch Ehrungen vorgenommen. Rudolf Heidler, Verbandsdirigent des Acher-Renchtal-Musikverbands, überreichte die silberne Ehrennadel für 25 Jahre aktive Tätigkeit an Bettina Kist, die goldene (40 Jahre) an Thomas Birk, Tobias Broß und Hans-Jörg Kist. Die Ehrennadel in Diamant mit Jahreszahl und Ehrenbrief für 60 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Arnold Hörth. Vereinsintern wurden für 20 Jahre Mitgliedschaft Johannes Rettig und Christine Seifermann mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet, die goldene Vereinsnadel für 30 Jahre nahmen Steffen Faller, Tobias Kern und Eva Bross entgegen.

