Einfach mal reinschnuppern

Von Michael Müller Bühl - Wetterglück hatten die Organisatoren des Bühler Bluegrass-Festivals mit den Umsonst-und-draußen-Konzerten auf dem Johannesplatz. Viele Besucher genossen die warme Frühlingssonne und die handgemachte Musik. "Wenn Engel spielen..." Rainer Zimmermann aus Oberfischbach (Rhein-Lahn-Kreis) war am Samstagmittag einer von zahlreichen Zuschauern, die die halbstündigen Appetitmacher-Auftritte der Berliner Gruppe St. Beaufort und der aus Norwegen angereisten Band Ila Auto verfolgten. Zimmermann ist Festival-Stammgast: Schon zum 13. Mal war er mit dabei. Er kann sich auch an Festivals erinnern, bei denen wie aus Eimern regnete. Diesmal allerdings war der Wettergott Veranstaltern, Musikern und Besuchern wohl gesonnen. "Das ist das Paradies auf Erden", freute sich denn auch Reinhart Köstlin. Der Ex-OB von Achern, der selbst auch Banjo spielt, war natürlich wieder mit dabei: Zusammen mit Peter Griebl, einem Bekannten, war er mit dem Rad gekommen. "Jetzt einfach mal genießen und entspannen", meinte der. "Die Bluegrass-Fans sehen sich als große Familie", freut sich Eberhard Finke, Gründer der Zeitschrift "Bluegrass-Bühne". Gerade die Auftritte in der Innenstadt bieten Gelegenheit zum fröhlichen Wiedersehen. Manche kommen auch ganz bewusst zu den kleinen Open-Air-Konzerten. Wie Doris Kröner aus Lichtental mit ihrem E-Bike. "Das ist ein schöner Platz - man kann einfach mal reinschnuppern. Es ist Musik, die gute Laune macht. Und man kann mittanzen und sich zur Musik bewegen. Das ist einfach schöner." "Das kommt dem Charakter der Bluegrass-Musik sicher näher", meint auch Andreas Spring, Mandolinist und Sänger von St. Beaufort. Die Abendveranstaltung im Bürgerhaus Neuer Markt mit eher strengem Konzerthaus-Setting sei doch etwas "ehrfurchtgebietend", so Eberhard Finke. "Aber so etwas muss auch sein", meint Kristina Sartor aus Kirchhellen bei Bottrop. Sie spielt selbst Gitarre und singt in einer Bluegrass-Band und hatte sich zusammen mit ihren Band-Kollegen zum zweiten Mal auf den Weg aus dem Ruhrpott ins Badische aufgemacht. "Das Format ist einfach super", pflichtete ihr Mandolinen-Kollege Willy Bahrenberg bei. "Es geht unkompliziert zu, und die Musik hat einen Charme, der sich jedem leicht erschließt." Natürlich kann das nicht jedem gefallen. "Hier in der Fußgängerzone ist das echt toll", meint etwa der 16-jährige Tobias, der mit einem Freund und dessen Vater aus Ettlingen gekommen war, "aber zu Hause hör ich doch lieber was anderes." Aber das sei auch gerade das Spannende an diesen Konzerten, meint St.-Beaufort-Gitarrist Henric Hungerhoff: "Das ist so, wie wenn man ein Date mit einer Frau hat: Die Leute kennen uns ja gar nicht. Das ist schon mehr Nervenkitzel als in einem Konzert, wo die Leute ja extra Eintritt bezahlen, um uns zu sehen." Die Konzerte seien denn auch ein wichtiges Werbe-Vehikel, so Eberhard Finke. "Es ist einfach wichtig, Bluegrass aus den Hinterzimmern verrauchter Kneipen rauszuholen und ins Bewusstsein zu bringen. Nachwuchs kann die Szene immer gebrauchen. Die alten Fans werden halt irgendwann nicht mehr da sein."

