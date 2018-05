Gewitterfront legt einen Frühstart hin



Bühl (jure) - Alles hatte nach einem zauberhaften Abend ausgesehen: Die Händler der Innenstadtgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) hatten sich viele Überraschungen einfallen lassen, die Affentaler Winzer ihre edlen Tropfen in gut ein Dutzend Läden gebracht, und über 30 Leuchtkegel waren an den Strom angestöpselt worden. "Bühl leuchtet", die Kunden bummeln, kaufen ein und genießen - das war der Plan. Bis irgendjemand den Zauberstab in die Hand nahm, es grollen und krachen ließ und sich die Regenschleusen öffneten. "Wer ist der Schuldige?", fragte sich Daniela Fromme vom Bina-Vorstand, die wie viele der Teilnehmer darauf vertraut hatte, dass die Wettervorhersage stimmte und der "Einkaufszauber" im Frühling nicht wieder unter Regen leiden muss. Immerhin gab es im Vergleich zum Vorjahr zwischendurch trockene Perioden, so dass doch noch einige Besucher in die abendliche Innenstadt schwärmten. Dort bekamen sie jede Menge zu sehen, zu riechen und vor allem auch zu probieren. "Die Kooperation mit den Affentaler Winzern hat sich richtig gut etabliert", stellt Christoph Engelhardt erfreut fest. In zahlreichen Geschäften konnten die Weine, Sekte und Seccos gekostet werden. Zwischen bunter Frühlingsmode, Sonnenbrillen sowie Nützlichem und Schönem für den Garten stießen die Besucher an. Auch auf der Innenstadtmeile gab es zahlreiche Genussangebote. Da waren die jungen Winzer vom Weinhaus H2 mit ihren Eigenkreationen oder auch die Bar "Il Grande" mit Prosecco, Bowle in der "Gecco Schmatzbar", Erdbeer- Secco beim Tattoo-Studio oder Gin-Cocktails bei Bessey & Flammer. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass die Geschäfte mit Aktionen die größten Magnete bildeten. Konträres Flair zum Regen herrschte im Modehaus Pfeiffer in dessen "Tropical Garden". Farbenfrohe Mode, rhythmische Beats und Bachata-Tanz faszinierte hier die Kunden. Ein "Speck-Takel" bei Bessey & Flammer lockte ebenfalls viele Besucher, die über den hauchdünn geschnittenen Speck des "Mangalitza Wollschweins" staunten. Auch die B2-Jugend der SG Bühl ließ ihren erfolgreichen Tag dort ausklingen: Die Jungs siegten mit elf Toren gegen Achern, der Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksklasse ist so gut wie sicher. Bereits am Morgen hatte Christoph Engelhardt schon treue Besucher. "Wir haben unter den Bluegrass-Fans feste Stammkunden", erzählt er von Gästen aus Bern. Das Festival habe wieder viele auswärtige Besucher in die Stadt gebracht, denen sich Bühl als attraktive Einkaufsstadt an diesem Samstag präsentieren konnte. Ohnehin ist der Bina-Sprecher begeistert von der guten Kooperation mit der Stadt und Sparkasse. Die Zusammenarbeit werde immer inniger. Zudem freute er sich, dass sich immer mehr inspirieren lassen und mit eigenen Ideen zum "Einkaufszauber" beitragen. Auch Christine Riesterer schätzt diese Plattform. Seit knapp zwei Jahren betreibt sie in Oberbruch die Kunstscheune, in der sechs Künstler und Kunsthandwerker ihre selbst gefertigten Kreationen anbieten. So gab es an dem Stand vor dem Rathaus II kunstvoll mit Lackspray gestaltete Flaschen, Betonarbeiten, Lampenschirme und Puppen sowie Kühl- und Wärmekissen mit Kernen und Steinen gefüllt. Während am Dreherplatz Gruppen der Tanzschule Fromme Hip-Hop und Zumba präsentierten, gab es gegenüber den beiden Rathäusern flotten Cha-Cha-Cha und romantischen Rumba der Cititanzschule. Viel Bezauberndes also, wenn nicht gerade magische Kräfte für Regen sorgen.

