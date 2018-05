"Einstimmig" und einmalig Bühl (urs) - Drei Gitarren, ein Flügel, zwei Stühle. Dazu eine klare, starke Stimme - mehr braucht Heinz Rudolf Kunze für sein Soloprogramm nicht. Abgesehen noch von seinen Texten - klugen, guten Texten, mit Hintersinn, mit Botschaft. (urs) - Drei Gitarren, ein Flügel, zwei Stühle. Dazu eine klare, starke Stimme - mehr braucht Heinz Rudolf Kunze für sein Soloprogramm nicht. Abgesehen noch von seinen Texten - klugen, guten Texten, mit Hintersinn, mit Botschaft. "Einstimmig" hat er das allererste abendfüllende Solo-Programm seiner Karriere genannt. Knapp drei Stunden, ohne Pause, bleibt Kunze auf der Bühne, pendelt dabei zwischen akustischen Gitarren und Flügel und leitet die meisten seiner Titel mit seinen Gedichten ein. 1701 Texte hat er bisher herausgebracht. Es sind Zeilen, die unter die Haut gehen, die nachdenklich stimmen, manchmal zum Lachen bringen. Kurzum: Kunze verzaubert nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit tiefsinniger Poesie, wie man sie heute nur noch selten zu hören bekommt. Im Bürgerhaus Neuer Markt sitzen am Sonntagabend viele unter den rund 400 Zuschauern, die sich Kunzes Haarfarbe - silbergrau - teilen und wahrscheinlich seinen Megahit "Dein ist mein ganzes Herz" vor drei Jahrzehnten lauthals mitgesungen haben. Es scheint ihm gut zu gehen. 37 Jahre steht Kunze auf der Bühne. Für Fans, die den 61-Jährigen vor allem als Sänger von Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz" kennen, mag der Abend reichlich schwere Kost bereithalten. So kombiniert er alte Songs - wie "Brille", der anschaulich beschreibt, wie schwer es der Künstler als junger Mensch in der Provinz in den 60er Jahren gehabt haben muss - mit brandneuen. Sein aktuelles Album "Schöne Grüße vom Schicksal" ist vor wenigen Tagen erschienen. "Herzschlagfinale" ist ein Lied daraus. "Das Album braucht ihr unbedingt", scherzt Kunze mit seinem trockenen Humor, "sonst habt ihr umsonst gelebt." Heinz Rudolf Kunze kann auch lustig. Doch im Laufe seiner Karriere, in der er viele Sparten angerissen hat, sind dennoch die Themen nahezu gleich geblieben. Es geht um Krieg und Frieden, Hoffnung sowie Gleichgültigkeit und natürlich immer wieder um die Liebe. Seine Texte zwingen geradezu zum Zuhören, sie fesseln und faszinieren, berühren und stimmen nachdenklich, sind kritisch und scharfzüngig, aber immer gewürzt mit feinster Ironie. Natürlich kokettiert er an vielen Stellen, ist ein Meister der Doppeldeutigkeit, aber vor allem ist er ein Intellektueller, der sich seinen eigenen Reim macht auf die Ungereimtheiten der Welt. In Kunzes Alter schaut man zurück, weil mehr Vergangenheit als Zukunft vor einem liegt. "In der alten Piccardie" nimmt er die Zuhörer mit in seine Schulzeit, die er in der Grafschaft Bentheim zugebracht hat. "An drei Seiten Holland und auf der anderen Moor", ironisiert er. Schließlich präsentiert er auch das umstrittene Stück "Willkommen liebe Mörder", nicht ohne noch einmal eindeutig Stellung gegen Fremdenhass zu beziehen, denn inzwischen erfreut sich das provokante Stück auch bei Wutbürgern großer Beliebtheit. Es wird ein langer Konzertabend. Bis zuletzt gönnt sich Kunze keine Pause. Er wechselt die Plätze auf der Bühne ganz selbstverständlich, virtuos als Saitenkünstler, souverän an den Tasten und als Könner an der Mundharmonika. Mit dem Mundharmonikagestell steht er übrigens auf Kriegsfuß. "Wir können zum Mond fliegen, aber hier nichts Vernünftiges erfinden", seufzt er. Immer sei das Gestell zu nah oder zu weit weg, sitze nie an der richtigen Stelle. "Ich weiß nicht, wie Bob das sein Leben lang ausgehalten hat." Gemeint ist Bob Dylan, dem Kunze in einer seiner zig Zugaben mit dem Song "Blowing in the Wind" ein Denkmal setzt. Natürlich darf auch sein Riesenhit von 1985 "Dein ist mein ganzes Herz" nicht fehlen. Und selbstverständlich singt der ganze Saal den Refrain lauthals mit: "... wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein." Nach 160 Minuten ist schließlich Schluss. Ein Abend, der den Besuchern sicherlich lange im Gedächtnis bleiben wird, denn er ist ehrlich, persönlich, mit viel Herz und ein klein wenig magisch dazu.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben