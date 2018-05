Das Feuer bewahren

Die Reaktionen im Netz sind durchweg positiv: "Eine fantastische Veranstaltung!", "In Bühl, da steppt der Bluegrass-Bär ... handmade music at its best!" Oder: "Murder Murder war mörderisch", mit dem Symbol eines Daumens nach oben versehen. In der Tat: Die kanadische Mörderballaden-Combo hatte die bislang knalligste Bluegrass-Musik nach Bühl gebracht. Erstmals in 16 Jahren stand ein (kleines) Schlagzeug auf der Bühne - vor wenigen Jahren noch undenkbar. Dahinter saß Steph Duchesne, der mit Stakato- Rhythmen dem Bluegrass Attitüden von Rock und Punk verlieh. Und im Pulk stehender Menschen in der Oechsle-Werkstatthalle tanzten vor allem junge Leute.

Patrick Fuchs, der künstlerische Leiter des Festivals, sah's mit Freude. Die Zukunft des Bluegrass könne sich nicht darauf beschränken, "die Asche anzubeten", sprich diese Musik allein in der Tradition ihres Gründers Bill Monroe (1911- 1996) zu spielen, sondern "das Feuer zu bewahren", das in ihr steckt. "Die jungen Musiker von heute haben die Altmeister alle studiert", sagt Fuchs. Darauf aufbauend wird mit Experimentierfreude Neues gewagt, werden angesagte, moderne Stilarten absorbiert.

"Wir haben dem Bluegrass-Publikum in diesem Jahr einiges zugemutet", räumt Fuchs ein, doch habe er - bis auf wenige Ausnahmen - viel Zuspruch erhalten. Auch die 26-jährige Sierra Hull, Publikumsliebling in diesem Jahr, sprengte im Duo mit dem Bassisten Ethan Jodziewicz den gewohnten Rahmen - mit Spielarten des Jazz wie ausgedehnten Improvisationen. Kopfschüttelnd verließ ein jahrelanger Stammgast den Saal, dem das "too much" war.

Aber da war ja noch Peter Rowan, einer, der noch bei Bill Monroe, dem "Father of Bluegrass", in die Lehre gegangen war. Der Veteran bot mit der Band Red Wine das, was Traditionalisten unter Bluegrass verstehen. Beachtlich: Obwohl der 75-Jährige nach einem längeren Krankenhaushalt gesundheitlich angeschlagen war, kam er noch zu einer dritten Zugabe auf die Bühne zurück, als das Publikum seinen Vornamen skandierte.

"Patrick Fuchs hat wieder ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Bands bewiesen", zieht Klaus Dürk Bilanz, der das Festival von Anfang bis Ende komplett begleitete. Er hat dabei mit "Herzblut und Freude" gespielte Konzerte erlebt und war im Backstagebereich auf "tolle, sympathische Musiker" gestoßen.

Dem Publikum sei sowohl am Freitagabend bei der Firma Oechsle als auch im ausverkauften Bürgerhaus am Samstag bestes Festival-Feeling geboten worden, so Dürk. Zu den rund 1100 Besuchern der beiden Konzertabende, die auch finanziell vollauf zufriedenstellend ausgefallen seien, gesellten sich noch rund 400 bei den Open-Air-Auftritten am Johannesplatz hinzu.

"Die Eckpfeiler stehen, auf dieser Basis werden wir weiterarbeiten", äußert der Fachbereichsleiter mit Blick auf das 17. Festival am 17. und 18. Mai 2019. Erste Überlegungen für Optimierungen gibt es bereits: Die Bühnenplattform bei Oechsle soll, um eine bessere Sicht auf die Musiker zu erzielen, erhöht werden.