"Vital wie am ersten Tag"

Die Stiftung hat laut Pressemitteilung in den anderthalb Jahrzehnten ihres Bestehens 360 ehrenamtliche Projekte unterstützt und sieht sich mit ihrer Art der Förderung "auf bestem Weg".

Stiftungsrat und Vorstand mussten neu bestellt werden. Alle bisherigen Mitstreiter standen für eine weitere Mitarbeit bereit. Friedmann bedankte sich hierfür bei Roman Glaser, Ewald Glaser, Günther Köninger, Jürgen Pfetzer und seinem Sohn Volker Friedmann für deren ehrenamtliches Engagement. Sein Dank galt ebenso den Vorständen, Günter Fartaczek und seiner Ehefrau Gertrud Friedmann, die das Vertrauen des Stiftungsrates für weitere fünf Jahre erhielten.

Im Jahr 2017 wurden etwa 28000 Euro für Projekte € vergeben. Trotz nahezu acht Jahren Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank kann die Stiftung finanziell alles angehen, was sie als unterstützungswürdig erachtet. Auf die Jugendförderung entfielen 1400 Euro, auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schulen 5470 Euro€. Hierbei fiel insbesondere die erfolgreiche Alpenüberquerung von Schülern der Maria-Victoria-Schule ins Gewicht. Außerdem wurde die Schultanzbegegnung gefördert. Der Sozialpreis ging im vergangenen Jahr an Timo Haungs, der sich in besonderer Weise für das Miteinander im Schulleben hervorgetan hat.

Das Projekt "Lebenswertes Murgtal", das von Polizei und den Städten und Gemeinden im Murgtal ins Leben gerufen wurde, wurde dahingehend unterstützt, dass mit Flüchtlingskindern ein Theaterstück über Integration inszeniert werden konnte.

Für sportliche Aktivitäten gab die Stiftung 1550 Euro aus. Darunter fiel die Erneuerung des Bolzplatzes in Unzhurst, außerdem profitierte die Turnerschaft-Abteilung Rope Skipping€. Unter Kulturförderung wurden 800 Euro vergeben. 4700 Euro gingen an kirchliche Einrichtungen, wobei die Israeltage Ottersweier sowie die Evangelische Paulusgemeinde Gernsbach für die Renovierung eines jüdischen Friedhofs in Mazedonien durch mittelbadische kirchlich engagierte Jugendliche besondere Zuwendungen erfuhren.

Die Initiative des Kindergartens St. Karl Borromäus Neusatz, ein Waldhäuschen für die Kinder in Elternarbeit zu errichten, fand mit 3000 Euro besondere Aufmerksamkeit. "Kinder sind unsere Zukunft", betonte der Stifter. Ihnen Zusammenhänge in Wald und Flur zu vermitteln, sei "beste Pädagogik und nachhaltige Erziehung".

Für allgemeine gemeinnützige und mildtätige Zwecke schüttete die Stiftung insgesamt 13500 Euro aus. € Unter anderem konnte eine Schaukel in der Flüchtlingsunterkunft Hub finanziert werden.

Für den weiteren Ausbau des Eicher-Wilhelme-Hauses steht eine erste Tranche von 10000 Euro bereit, vorausgesetzt das Leader-Programm des Landes Baden-Württemberg fördert das nun einzurichtende Heimatmuseum Ottersweier. "Besonders freut uns, dass das Museum nun auch inhaltlich Fahrt aufnimmt. Wir gehen dabei davon aus, dass bis Jahresende das Heimatmuseum eine weitere Ausgestaltung erfährt", so Friedmann.

Der Stiftungsrat der Stiftung ist sicher, dass mit den Zuwendungen in vielerlei Art die ehrenamtliche Arbeit, besonders in Ottersweier, dort gestützt werden kann, wo Staat, Kirchen oder andere öffentliche Einrichtungen nicht weiterhelfen können.