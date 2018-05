Gemeinderat pocht auf sichere Ufer und einen Zaun

Mit dem Planfeststellungsbeschluss im Jahr 1998 wurde auch ein Rekultivierungsplan erstellt, der sich jedoch nun in seiner ehemals ausgearbeiteten Form nicht umsetzen lässt. Grund hierfür sind die ökologischen Flutungen im Polder Söllingen/Greffern im Winterhalbjahr 2010/11, durch die es an der bereits gestalteten Steilwandzone am Nordufer zu Böschungsabbrüchen kam. Als Ersatz hierfür sollen nun am Nord- und Nordostufer Steilwände, insbesondere auch im Bereich des bisherigen Werksgeländes, künstlich angeschüttet werden. Die Gewässerdirektion des Regierungspräsidiums Karlsruhe bemerkte in einem Schreiben an die Gemeinde Rheinmünster, dass die Anlagen von Steilwänden im Poldereinsatzfall als kritisch angesehen würden.

Am südlichen Ufer wird wie im ursprünglichen Plan vorgesehen eine Flachwasserzone angelegt. Vorgesehen ist ebenfalls die Wiederanbindung der Schlut im Südwesten des Sees.

Der Gemeinde Rheinmünster, der künftig die Verkehrssicherheitspflicht obliegt, ist es wichtig, die Kiesgrube auch den nachfolgenden Generationen sicher und kostenneutral zu übergeben. "Es wäre nicht gerecht, wenn zwei Generationen von der Kiesgewinnung profitieren und die weiteren die Lasten zu tragen hätten", betonte Bürgermeister Helmut Pautler.

Um sich hierbei abzusichern, hat sich die Verwaltung rechtlich beraten lassen und sich Dr. Fritz Prosi, ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter am Landratsamt Karlsruhe, zur Seite geholt. Dieser verwies darauf, dass insbesondere die Flachwasserzone im südwestlichen Uferbereich aufgrund des aufgeschütteten Materials nicht standsicher sei. Es sollte daher darauf gedrängt werden, bei der Endabnahme durch die Aufsichtsbehörde darauf zu achten, dass die Standsicherheit gewährt ist, so Prosi, der der Gemeinde riet, den Kiessee künftig mit Einzäunung und Ausschilderung abzusichern.

Bedenken zur Standsicherheit äußerten auch die Gemeinderäte. So bezeichnete Peter Meier (BfR) das Konzept zwar als schlüssig, wollte aber sichergestellt haben, dass der Gemeinde keine Nachteile entstehen. Eine Einzäunung des Kiessees bezeichnete er als schlechtestes Mittel zur Sicherheit. Franz Leonhard (CDU) meinte dagegen: "Wenn es mein Eigentum wäre und ich die Verantwortung hätte, würde ich alles einzäunen."

In ihrer Stellungnahme gegenüber dem Landratsamt Rastatt fordert die Gemeinde Rheinmünster Kontrollen nach Ablauf von Hochwasser bei Polderflutungen und gegebenenfalls Nachbesserungen an den Böschungen. Weiterhin seien die Standsicherheit nachzuweisen und eine Einzäunung zur Verkehrssicherheit sowie das Aufstellen von Hinweisschildern zu Badeverbot und zur Gefährdung erforderlich. Die Kosten hierfür sowie für Folgeaufwendungen am gesamten Uferzonenbereich müsse das Kieswerk Greffern tragen.

Ebenfalls aufzunehmen seien in der Genehmigung Bedarf, Kosten und Zeitpunkt von Pflegemaßnahmen. Auch diese Kosten müssten vom Verursacher und Genehmigungsinhaber getragen werden.