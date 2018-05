Kultschlagerparty und hohe Trompetenkunst Bühl (wv) - Das Pfingstmusikfest Balzhofen ist eines der traditionsreichsten Zeltmusikfeste der Region. Es ist schon seine 66. Ausgabe, die am kommenden Wochenende auf dem Festplatz und im Festzelt bei der St.-Anna-Kapelle gefeiert wird. Doch Tradition hin oder her: Der Musikverein Harmonie Balzhofen als Veranstalter des Pfingstmusikfests setzt auf Neues - zumindest was die beiden Hauptattraktionen anbelangt. Nachdem am Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr Oberbürgermeister Hubert Schnurr mit dem Fassanstich das Startsignal gegeben haben wird, wartet der Eröffnungsabend mit einer anderen Musikrichtung als bisher auf. Er stellt Kulthits der 70er- und 80er Jahre sowie der - inzwischen ebenfalls nostalgisch verklärten- Neuen Deutschen Welle ins Rampenlicht, nachdem in den vergangenen sechs Jahren der Rock'n'Roll die Balzhofener Bühne dominiert hatte. Die große Schlager-Party startet um 21.30 Uhr. Die Live-Show-Band "Familie Hossa" will mit Coverversionen, Showeffekten und rasanten Kostümwechseln die Festgäste in die Zeit von Schlagern, Schlaghosen und Plateausohlen versetzen. Die neunköpfige Band animiert zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern. Sie verleiht Peter Maffay und Nena eine Stimme. Ihr Repertoire reicht von Jürgen Marcus' "Eine neue Liebe" und Marianne Rosenbergs "Er gehört zu mir" aus den 70er Jahren bis zu Udo Jürgens' "Aber bitte mit Sahne" und Howard Carpendales "Tür an Tür mit Alice" aus den 80er Jahren. Seit jeher bot das Pfingstmusikfest am Sonntagabend Konzerte mit besonderer Note, früher Galakonzerte genannt. Meist kombinierten sie exquisite Blasmusik mit exzellentem Chorgesang. In den vergangenen beiden Jahren widmeten sich die Sonntagabende der österreichischen Blasmusik. Am kommenden Pfingstsonntag ist um 20 Uhr in Balzhofen Blasmusik aus der Slowakei zu erleben. Dirigent und Solist Vlado Kumpan wurde 1972 in der Stadt Skalica im Nordwesten der Slowakei geboren. Schon mit sieben Jahren hatte er Trompetenunterricht. Mit 14 Jahren begann er sein Studium am Konservatorium in Bratislava, schloss es mit 20 Jahren ab, setzte es an der dortigen Musikhochschule vier Jahre lang fort und spielte dann beim Rundfunkorchester Bratislava. Vlado Kumpan gilt als Trompeter der Spitzenklasse. Er ist als Gastsolist mehrmals im Jahr in ganz Europa unterwegs, hat schon in etlichen anderen bekannten Kapellen mitgespielt. Er leitet eine eigene Blaskapelle, die 2001 gegründete "Vlado Kumpan und seine Musikanten" oder auf Slowakisch "Kumpanovi muzikanti". Dieses Ensemble wurde 2003 zum "Europameister der Profiklasse" gekürt. Mit seiner Blaskapelle hat Kumpan bereits 13 CD-Produktionen eingespielt. Auf weiteren 32 CDs ist er als Gastmusiker anderer Blaskapellen zu hören, etwa von "Gloria", "Moravenka" und "Michael Klostermann". Alle 13 Musiker von "Kumpanovi muzikanti" sind an Konservatorien oder Musikhochschulen ausgebildet und sollen alle über ausgezeichnete Solisten-Qualitäten verfügen. Sie spielen nicht nur böhmisch-mährische volkstümliche Blasmusik, nicht nur Polka, Galopp, Marsch und Walzer, sondern auch Welthits wie "Hey Jude".

