Kompetenztraining und Prävention Bühlertal (eh) - Unter der Regie des Caritasverbands begann Jershon Torke 2015 seine Tätigkeit als Schulsozialarbeiter und Leiter des Jugendtreffs. Wie aus seinem Jahresbericht in der Gemeinderatssitzung hervorgeht, wirkt sich vor allem diese personelle Kontinuität positiv aus. Allseits erhielt er Lob. Im Rahmen seiner Präventionsarbeit widmet er besonderes Augenmerk der Förderung von Sozial- und Medienkompetenz. Bei der Schulsozialarbeit habe sich sein zeitlicher Einsatz an den Schulen etwas verschoben. Da an der Dr.-Josef-Schofer-Schule die Hauptschule auslaufe, sei er nun einen halben Tag länger an der Franziska-Höll-Schule tätig, berichtete er in der Ratssitzung am Dienstagabend. Die Zahl der Gespräche mit Schülern, Lehrern oder Eltern habe deutlich zugenommen. Dies zeige, dass er mittlerweile gut an den Schulen angekommen sei und Vertrauen bestehe. Seine zeitliche Präsenz sei immer davon abhängig, welche Projekte gerade laufen. Präventionsprojekte, teils auch mit externen Referenten, gebe es regelmäßig zu den Themen Gewalt, Mobbing und Alkohol. Bei den höheren Klassen widme er sich der Begleitung beim Bewerbungsprozess. Nach einer Pause sei die Sport-AG wieder aufgenommen worden. Das Sportangebot am Freitagnachmittag in der Obertäler Schulturnhalle oder auf dem Schulsportplatz für alle ab der achten Klasse stehe allen Jugendlichen offen und werde auch gerne von ehemaligen Schülern genutzt. Neu sei die Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und Courage. Dabei gehe es vor allem auch darum, diskriminierendem Verhalten entgegenzuwirken. Er schilderte, dass es mitunter mühsam und manchmal erschreckend sei, welche Äußerungen er von Schülern zu hören bekomme. Im Jugendtreff müsse er jeden Tag die Regeln neu aushandeln und durchsetzen. Manche Art von Musik, die aggressiv oder diskriminierend sei, verbiete er im Jugendtreff. Im Rahmen des Kompetenztrainings legt Torke einen großen Schwerpunkt auf die Medien. "Zahlreiche Grundschüler sind bereits mit Smartphones ausgestattet", nannte er die Herausforderung, bereits mit den jüngeren Schülern damit anzufangen. Der offiziell vorgesehene Einstieg ab Klasse sechs sei einfach zu spät. Der Sozialarbeiter schilderte, dass er sich auch über die Mediennutzung im Jugendtreff immer wieder eingehend Gedanken macht. "Der WLAN-Zugang ist nicht nur positiv. Viele fummeln nur die ganze Zeit an ihrem Smartphone rum." Auf verschiedene Art versuche er, da etwas zu bremsen. Bevor sie von ihm den Zugang bekämen, müssten sie nun zwei Spiele, Brettspiele oder Kicker, gegen ihn gewinnen. Er überlege nun, ob es technisch möglich sei, den Zugang für einzelne IP-Adressen zeitlich zu limitieren. Die Innengestaltung des Jugendtreffs will er mit den Jugendlichen immer wieder wechselnd gestalten, auch mit Graffitiaktionen. Demnächst will er zur Schallminderung Schaumstoffplatten auf die Wände kleben, die auch farblich gestaltet werden können. Zur Fußball-WM würde er gerne mit den Jugendlichen gemeinsam Spiele ansehen. "Die Atmosphäre im Jugendtreff ist gut und familiär. Ich bin da sehr zufrieden", fasst Torke zusammen. An den Öffnungstagen würden im Schnitt zehn bis fünfzehn Kinder kommen. Stefan Ursprung (FBV) bescheinigte Torke Engagement und Tatkraft. Die gute Arbeit an den Schulen würde flankiert durch die Schulsozialarbeit, so Volker Blum (CDU). "Hier wird eine tolle Arbeit geleistet", meinte Peter Ganter (SPD). Sachgebietsleiterin Ulla Meier kündigte an, dass wieder 30000 Euro für die offene Jugendarbeit und 15800 Euro für die Schulsozialarbeit für den nächsten Haushalt bereitgestellt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben