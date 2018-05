Hoffen auf Kochbuch-Oscar

Ihr Buch "Schwarzwälder Tapas 2" ist für den Award "Bestes Kochbuch des Jahres in allen Kategorien" nominiert. Das gelang zum letzten Mal vor 18 Jahren einem Altmeister der Kochkunst, dem Drei-Sterne-Koch Dieter Müller.

OB Hubert Schnurr ließ es sich nicht nehmen, persönlich Glück zu wünschen und den Finalisten kurz vor ihrer China-Reise ein typisches Bühler Gastgeschenk mit auf den Weg zu geben. Eine Präsenttasche mit Zwetschgenprodukten wird in Yantai, am Austragungsort der Kochbuch-Olympiade, dem Veranstalter der Awards, Edouard Cointreau, überreicht.

"Die Geschichte von Verena Scheidel und Manuel Wassmer ist eine Erfolgsstory, die in China vielleicht nun die Krönung erfährt. Dass zwei Hobbyköche aus Bühl im Finale um das weltweit beste Kochbuch des Jahres stehen, ist einfach unglaublich. Wir drücken die Daumen", sagte Schnurr.

Zum 23. Mal werden an der "Golden Coast", einer der bedeutendsten Weinbauregionen der Volksrepublik China, dem Wine-Bay, die Awards für Kochbücher vergeben. Vor traumhafter Meer- und Rebberg-Kulisse treffen sich rund 500 Autoren und Verleger aus der ganzen Welt für die "Oscar"-Verleihung dieser Buchsparte. Die begehrten Auszeichnungen werden in unterschiedlichen Genuss-Kategorien vergeben, wobei laut Cointreau der Award für das "Beste Kochbuch des Jahres" zum bedeutendsten dieses Wettbewerbs zählt. In China wartet auf die Finalisten ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Weinproben, Kochshows und Ausflügen, bei denen sie Kultur und Genüsse, Land und Leute kennenlernen können.

Im Dezember hatten Verena Scheidel und Manuel Wassmer sensationell den nationalen Vorentscheid unter Hunderten von Kochbuch-Verfassern gewonnen und damit die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb und das Flugticket für China in der Tasche.

Jetzt geht es am 26. Mai für die deutschen Vertreter aus Bühl um die "Wurst". Mit 15 Mitstreitern aus Europa, USA, Kanada, China und Südafrika stehen die Schwarzwälder im Finale um das beste Kochbuch des Jahres.