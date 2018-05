Stehende Ovationen für Alexander Straub

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge, so Straub, verabschiede er sich nach elf Jahren als Zunftmeister aus der Vorstandsspitze. Er wolle loslassen und den Weg bereiten für die nächste Generation. Mit stehenden Ovationen bedankte sich die Hexenschar für seinen unermüdlichen Einsatz während seiner Amtszeit.

In diese, betonte Gernot Baumann in seiner Laudatio, fielen "wegweisende Glanzpunkte, die den Verein kulturell und finanziell gut in der sich verändernden Vereinslandschaft aufstellten". Die Gründung des Fördervereins zähle ebenso dazu wie die buchhalterische Neuordnung der Vereinsführung.

Als Krönung seines Schaffens erhielt Straub in der vergangenen Kampagne aus den Händen von Oberbürgermeister Hubert Schnurr den Orden wider den städtischen Ernst. Immer ganz Hexe geblieben und mit einem schelmischen Lächeln gestaltete er das Hexenheft. Straub bleibt der Zunft im Vorstand als Beisitzer erhalten und möchte nun mehr Zeit für das Hexentreiben haben.

Zum Nachfolger von Alexander Straub wurde mit überwältigender Mehrheit (wie im Übrigen auch alle nachfolgenden Vorstandskandidaten) der bisherige Schriftführer Gernot Baumann gewählt. In seiner Antrittsrede bedankte sich Baumann für das Votum und gab die Eckpfeiler seines künftigen Schaffens bekannt. Als Zunftmeister will er den Teamgeist weiter fördern. Auch in der Weiterentwicklung von Traditionen sieht Baumann seine Aufgabe.

Hexenmeister Ralf Bsdurrek wurde in seinem Amt bestätigt und bedankte sich beim scheidenden Zunftmeister Straub für die ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit. Der Säckelmeisterposten ging an Christian Vetter, der damit Arnold Seifried nach acht Jahren ablöste. Seifried war weitere vier Jahre im Vorstand als Beisitzer und räumte seinen Platz ebenfalls wie Klaus Frank, um Jüngeren das Feld zu überlassen. Im Gremium per Wahl bestätigt wurden Thomas Herr und Mario Staudt.

Neu gewählt wurden Stefan Schütt als Schriftführer und Stefan Meier als Beisitzer. Claus Simon und Albrecht Müller wurden als Kassenprüfer für weitere zwei Jahre bestätigt. Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Seifried und Frank wurde mit einem Präsent für ihren langjährigen Einsatz gedankt.

Auch zwei Neumitglieder, die ihre zweijährige Probezeit absolvierten, wurden per Abstimmung fest in die Reihen der Hexen aufgenommen. Benjamin Vogt und Benjamin Sulger absolvierten ihre Ehrenrunde.

Nach dem offiziellen Teil gab es einen heiteren Bildervortrag von Petra Steffen-Harlacher und den "Düsseldorf-Film" von Oliver Renk.