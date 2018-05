Landkreis gibt Initialzündung für einen Kreisverkehr

Baden-Baden

Illegales Autorennen gestoppt Baden-Baden (red) - Die Polizei hat am Dienstagabend in der Baden-Badener Rheinstraße ein illegales Autorennen gestoppt. Zwei Autofahrer waren aufgefallen auf, weil sie über einen Geh- und Radweg rasten, um zu überholen. Einer der beiden wurde gefasst (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Polizei hat am Dienstagabend in der Baden-Badener Rheinstraße ein illegales Autorennen gestoppt. Zwei Autofahrer waren aufgefallen auf, weil sie über einen Geh- und Radweg rasten, um zu überholen. Einer der beiden wurde gefasst (Symbolfoto: dpa). » - Mehr