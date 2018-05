Kräfte unter einem Dach bündeln

Die Stadt investiert voraussichtlich rund 3,5 Millionen Euro für das Gebäude, in dem die Abteilungen Balzhofen, Vimbuch und Oberweier unterkommen werden. Die insgesamt rund 70 Aktiven bilden dann zwar eine gemeinsame Einsatztruppe, die Abteilungen behalten aber ihre Eigenständigkeit. Aus Sicht von Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist dieser Schritt notwendig, um langfristig den Bestand einer leistungsfähigen Feuerwehr zu sichern. "Der kluge Mann baut vor", zitierte das Stadtoberhaupt Friedrich Schiller, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein zukunftsweisendes Projekt handle. Die Stadt wolle mit dem Vorhaben Impulse und Zeichen setzen. Mit dem Richtfest sei ein großes Zwischenziel erreicht. Der Spatenstich war Mitte Oktober vergangenen Jahres erfolgt. Bislang gab es auf der Baustelle laut Schnurr keinerlei Probleme. Er zeigte sich davon überzeugt, dass sich der zweigeschossige Gebäudekomplex mit Flachdach am Ortseingang gut in das Umfeld einfügen werde. Wie berichtet, bietet das Erdgeschoss Platz für Büros und drei Fahrzeuge. Die Kapazitäten für ein viertes Fahrzeug samt Ausfahrtstor sind vorhanden. Das Obergeschoss beherbergt Schulungs- und Jugendraum sowie Küche und Sanitätsbereich. Auffällig ist die Klinkerfassade, deren Elemente in der kommenden Woche geliefert werden.

Detlef Brücklmeier, Architekt beim Projektentwickler Kplan AG aus dem bayrischen Abensberg, bezeichnete die Fassadengestaltung als "sehr außergewöhnlich". Er versprach den Anwesenden, dass Bühl ein schönes und ansprechendes Gebäude erhalten werde. Brücklmeier lobte die beteiligten Firmen für ihre Arbeit: "Als Architekt erlebt man ja oft Überraschungen, wenn man auf Baustellen vorbeischaut. Hier war die einzige Überraschung: Es wird alles genau so, wie wir es uns ausgedacht haben." Sein Dank galt in diesem Zusammenhang zudem dem Vimbucher Architekten Volker Leppert, der vor Ort die Fäden in der Hand hält.

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten lobte auch Heike Kern, Bauleiterin der Firma Bold aus Achern. Assistiert von Polier Rainer Droll vollzog sie in luftiger Höhe den Richtspruch und ließ in alter Tradition ein Weinglas am Boden zerschellen. Feuerwehrkommandant Günter Dußmann, der regelmäßig auf der Baustelle vorbeischaut, zollte den Arbeitern großen Respekt: "Sie stehen bei Wind und Wetter draußen und schuften."

Die Kernstadtwehr blicke angesichts des Neubaus mittlerweile mit ein bisschen Neid nach Balzhofen. Dußmann machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass für die Bündelung der Abteilungen einiges an Überzeugungsarbeit notwendig gewesen sei. "Es war nicht unbedingt von Anfang an ein Wunschprojekt", erzählte der Kommandant. Mittlerweile habe es sich aber genau dazu entwickelt. Im Landkreis nimmt die Bühler Feuerwehr damit eine Pionierstellung ein: "Zum ersten Mal werden Abteilungen zusammengelegt und ziehen in ein neues Gerätehaus."