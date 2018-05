Von ehemaliger Obstannahmestelle zum Bürgerzentrum Bühl (sie) - Am Ende gab es Applaus von den Besucherplätzen des Friedrichsbaus, wo zahlreiche Altschweierer die Gemeinderatssitzung verfolgten. Die Fraktionen hatten sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Umbau der Reblandhalle in ein Zentrum für den Stadtteil weiterverfolgt werden soll. Erste Kostenschätzungen gehen dabei von rund drei Millionen Euro aus. Ermöglichen sollen das Großprojekt Fördermittel aus dem "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" (ELR), in dessen Rahmen Altschweier seit 2015 sogenannte Schwerpunktgemeinde ist. Um die Bürger bei der Zukunftsentwicklung des Orts mitzunehmen, fanden Anfang 2017 drei Workshops mit rund 70 Teilnehmern statt, aus dem sich vier Arbeitskreise entwickelten. Einer davon befasste sich in bislang 16 Sitzungen mit dem Thema "Neues Zentrum Altschweier". Arbeitskreismitglied Thomas Vollmer stellte den Stadträten am Mittwoch den aktuellen Stand vor. Im Vergleich zur letzten Präsentation im September vergangenen Jahres hat sich einiges geändert. Wie Vollmer erklärte, solle die 1956 als Obstannahmestelle erbaute Reblandhalle künftig Vereinen und Bürgern als Treffpunkt dienen und für gesellschaftliche Veranstaltungen genutzt werden. Er betonte, dass die Altschweierer vor allem nach der Schließung des Gasthauses Yburg einen alternativen Treffpunkt benötigten: "Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Erhaltung einer intakten Dorfgemeinschaft", lautete das Fazit seiner Präsentation. Vom Tisch sind allerdings frühere Überlegungen, wonach auch ein medizinisches Zentrum und ein Bistro in das Konzept integriert werden könnten. Die Stadtverwaltung hat mittlerweile eine Machbarkeitsstudie durchführen lassen. Ein Architekturbüro hat dabei die Kosten für drei Varianten ermittelt. Ein Umbau der Reblandhalle, die unter anderem um ein Foyer, Multifunktionsräume und Lagerkapazitäten erweitert werden könnte, würde demnach mit rund 2,6 Millionen Euro zu Buche schlagen. Etwa 400000 Euro teurer wird es, wenn die Ortsverwaltung in das neue Zentrum integriert wird. Als Alternative untersuchte das Büro auch einen Umbau der Schulsporthalle, der rund 2,5 Millionen Euro kosten würde. Mit dieser Variante konnten sich aber weder die Mitglieder des Arbeitskreises und des Ortschaftsrats noch die Stadträte anfreunden. "Die Schulsporthalle hat vernünftige Strukturen, die wollen wir erhalten", meinte etwa Karl Ehinger (FW). Ein großes Lob äußerten die Fraktionen für das große Bürgerengagement. Peter Hirn (SPD) sagte: "Ohne die Bürgerbeteiligung wäre es uns wesentlich schwerer gefallen, eine Entscheidung zu treffen." Diese fiel am Ende einstimmig aus: Die Pläne für den Umbau der Reblandhalle sollen fortgeführt werden. Dafür stellt die Stadt weitere 50000 Euro für Architekten- und Ingenieurleistungen bereit. Auf deren Basis soll schließlich ein Förderantrag beim ELR-Programm eingereicht werden. Dies muss bis zum Herbst geschehen. Noch offen ist, welche Variante am Ende zum Tragen kommen könnte - mit oder ohne Integration der Ortsverwaltung. Im Gemeinderat ging die Tendenz nach einigen Diskussionen hin zur großen Lösung. Timo Gretz (SPD) sah dies als Pluspunkt im Bemühen um Fördergelder: "Die Ortsverwaltung ist beim ELR ein Pfund, mit dem wir wuchern können." Auch der Umstand, dass die derzeitigen Räume im Rathaus nicht barrierefrei zugänglich sind, sahen die Sprecher fraktionsübergreifend als Argument für einen Umzug. Aus Sicht von Ortsvorsteher Manfred Müller (CDU) genießt das Thema bei dem Projekt nicht oberste Priorität. "Wir wollen einen Ort, an dem sich das Vereinsleben abspielen kann", meint er. Die Ortsverwaltung sei einem Umzug zwar grundsätzlich nicht abgeneigt, dieser sei aber nicht um jeden Preis notwendig.

