Gemeinsames Singen vertieft die Freundschaft Ottersweier (mig) - Es war viel von Genuss und von den Vorzügen des Singens die Rede am Sonntagabend im Gemeindezentrum. Die Sängerrunde Ottersweier feierte 160-jähriges Bestehen, und drei weitere Chöre gestalteten das Jubiläumskonzert mit. Die Bandbreite der Darbietungen war groß. Sie reichte von klassischen Männerchorklängen der 15 Männerstimmen der Sängerrunde ("Schöne Nacht" und "Lieder sind ein gut Geleit") unter der Leitung von Harald Volz bis zu witzig-modernen Liedern über "Männer im Baumarkt", interpretiert vom Frauen-Vokalensemble Belcanto aus Ottenau. Dazu gab es viel Anerkennung von Rolf Peter, dem Präsidenten des Mittelbadischen Sängerkreises, von Bürgermeister Jürgen Pfetzer und von Marcellus Weber vom Liederkranz Unzhurst. "Mit Musik geht alles besser", davon sind alle Chorsänger überzeugt. Die Sängerrunde aus Männern und Frauen, unterstützt von einigen Mitgliedern des Kirchenchors, setzten damit den Auftakt. Sie machten den Schwarzwald zu ihrem Thema. Beim Potpourri aus der Operette Schwarzwaldmädel überraschten drei Paare der Volkstanzgruppe Ottersweier mit einem Gastauftritt. Große Freude aneinander hatten die Sänger aus Ottersweier und die Gäste vom Chor De Klingel aus der Partnergemeinde Westerlo, die seit 35 Jahren verschwistert sind. Der belgische Chor mit Dirigent Dolf Smets sorgte mit seinem hohen Niveau und mit großem musikalischen Können in mehreren Sprachen für viel Hörgenuss und erntete Bravo-Rufe vom Publikum. Der Chor bereicherte am Pfingstmontag außerdem die Messe in der Wallfahrtskirche Maria Linden. "Selbst Spaß haben am gemeinsamen Singen und das so gut wie möglich für das Publikum rüberzubringen", so skizzierte Gilbert Sieben von De Klingel den Sinn des Chorsingens. Schon oft habe man gemeinsam mit der Sängerrunde Ottersweier konzertiert und wolle das auch weiterhin tun. Er lud die Sängerfreunde für Pfingsten 2019 nach Westerlo ein, wenn der belgische Partnerchor sein 50-jähriges Bestehen feiert. Bewundert wurde das Geschenk der Belgier: Ein von Jos De Maeyer handgeschnitzter Notenschlüssel. Eindringlich sang der Gesangverein Liederkranz Unzhurst unter der Leitung von Kurt Keller vom Frieden aus dem Musical "Gesang der Sterne". Sie erfreuten die Besucher mit "Welch ein Geschenk ist ein Lied" von Reinhard Mey, einem Schlager von Helene Fischer und dem Solo von Annette Seiler "Ich wollte nie erwachsen sein" aus dem Kinder-Musical Tabaluga. Auch "An jenem Tag" (Dunja Reiter) sorgte für Begeisterung. Die zehn Damen von Belcanto unter der Leitung von Elisabeth Gliosca-Benz steuerten sakrale Stücke bei, außerdem das Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore" und Humoristisches wie "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe". Als schönen Schlussakkord bezeichnete Moderatorin Renate Ell den gemeinsamen Auftritt der Ottersweierer und der Westerloer Sänger. Sie zelebrierten "Freude schöner Götterfunken". Dolf Smets bekräftige: "Europa ist unser Vaterland." Bernhard Friedmann beschwor Europa in einer spontanen französischen Ansprache.

