Rotes Schifferklavier als Einstieg

Wer hat schon gerne ein Gegenüber, das brummig und mit schmalen Lippen sein Publikum abschätzt und dabei die Mundwinkel tief Richtung Kinngrübchen zieht? Aber Grischek kam nicht allein. Er hatte "sie" dabei, seine beste Freundin, die das Publikum versöhnte und die sich so wunderbar vor seinen Bauch platzierte, seine "Borsini Superstar". Ein Akkordeon, das viele so noch nie gehört haben mögen. Zwei Musette-Walzer, den ersten aus Spanien, den zweiten aus Frankreich, kündigte er an und schwupps war nicht nur Frank Grischek in einer anderen Sphäre.

Virtuos entführt er in eine Klangwelt, die Bilder entstehen lässt. Fühlt man sich gerade in den schottischen Highlands zu Gast, so sieht man sich wenig später Hand in Hand am Ufer der Seine spazieren gehen. Dann taucht die Piaf auf. Auch wenn sie nicht singt, so schwebte doch ihr "Non, je ne regrette rien" durch das Gewölbe, um endlich von Astor Piazolla abgelöst zu werden. Denn was wäre ein Akkordeon-Abend ohne den Tango. Piazolla habe mit seinem Tango nuevo seinen eigenen Stil kreiert, erklärt der Musiker. Denn als simpler Tangospieler habe er sich in einer Welt der schmutzigen Pubs und muffigen Bordelle gesehen. So weiß es Frank Grischek zu erzählen. Seine Anekdoten und die ausgiebige Hommage an sein Instrument finden interessierte Zuhörer. Er versteht es, seine Worte mit Witz und Humor zu verpacken. In seinen jungen Jahren - der Zeit als E-Gitarre und Schlagzeug über alles bejubelt wurden - habe es als uncool gegolten, Akkordeon zu spielen. Und doch ist er seinem Instrument treu geblieben. Mit einem knallroten Schifferklavier zu seinem fünften Geburtstag hatte alles angefangen. "Das Akkordeon ist ein technisches Meisterwerk", erzählt er und bleibt emotionslos. "Es besteht aus bis zu 16 000 Einzelteilen, dabei ist der Grundwortschatz eines Deutschen auf 1250 Wörter aufgebaut", zieht er einen Vergleich.

Er spricht von Registern und Stimmzungen, von der Lochknopfmaske, die man lieber nicht auseinander baut und davon, dass ungezählte Akkordeons mit der Welle der Auswanderer nach Amerika gingen. Musik schaffte damals wie heute die Verständigung. Er appelliert: "Machen Sie mit Menschen Musik, bauen Sie Brücken der Verständigung auf." Er sagt es gefasst. Doch wenn er spielt, dann schafft er eine feine, subtile Emotionalität, dann schließt er die Augen und spielt wie ein junger Gott. Tanzmusik, Klezmer, Klassik und Folk - man bleibt niemals unberührt. Mit einer Eigenkomposition kreiert er einen Höhepunkt dieses Konzerts, das zurecht "Akkordeon - aber so schön!" heißt.