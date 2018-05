Der Fuchs geht um





Von Hucky Krämer Ottersweier - Dieses Ballfeuerwerk zum Abschluss hatte das internationale Pfingstturnier des TC Ottersweier verdient. Die Haudraufs Christian Fuchs (TC Weilheim) und Thomas Nolte (TC Heilbronn), beide ungesetzt, zeigten, was das Turnier für Seniorinnen und Senioren vom ersten Tag ausgezeichnet hatte: Tennis auf höchstem Niveau. Sie lieferten sich im Finale der Herren 40 einen Boxkampf mit Rackets, wobei Fuchs das größere und härtere Schlagrepertoire hatte. Im Eiltempo setzte sich der kleine Bayer mit den schnellen Händen und schnellen Beinen mit 6:2, 6:2 durch. Schon zuvor hatte es Insiderkreisen geheißen: Der Fuchs geht um. Gesehen wurde er erstmals in Vimbuch, wo er den an Nummer zwei gesetzten Thomas Randel (SSC Karlsruhe) mit 6:1, 6:0 vom Platz fegte. Im Halbfinale machte er dann mit Daniel Vornier kurzen Prozess (6:1, 6:0). Ein Unbekannter ist Christian Fuchs freilich nicht, denn 2016 wurde er in Bad Neuenahr Deutscher Meister. Nolte hatte in einem spektakulären Halbfinale den topgesetzten Sven Schulz ausgeschaltet (7:6, 6:2). Powertennis auch im Finale der Damen 45, in dem sich etwas überraschend die topgesetzte Eva Peczely der wie entfesselt aufspielenden Monika Kamen (5) mit 5:7, 1:6 geschlagen geben musste. Ein Marathonmatch lieferten sich bei den Damen 50 die an Nummer eins gesetzte Petra Dobusch und Christina Wolf (2). Erst nach drei Stunden und 21 Minuten hatte Wolf ihre Rivalin, die am Pfingstmontag ihren Geburtstag feierte, mit 5:7, 7.6, 7:6 niedergerungen. Nicht minder spannend machten es die Damen 40. Letztendlich setzte sich die zierlich wirkende Sonja Vogt (1) gegen die athletische Katrin Scaroni mit 6:0, 5:7, 6:1 durch. "Wie ein Turnschuh" spielte der pfiffige Franzose Philippe Normand im hochklassigen Finale der Herren 60. Gegen den Dauerläufer mit dem feinen Händchen muss man einen Punkt quasi dreimal machen. Selbst am Zaun lehnend hält der flinke Franzose den gelben Filzball noch im Spiel. Diese leidvolle Erfahrung hatte zuvor schon Peter Sachse (5) im Halbfinale gemacht. Und auch Topfavorit Klaus Liebthal musste leiden. Doch er behielt die Nerven, spielte gekonnt seine Stärken aus und behielt mit 6:4, 6:3 die Oberhand. Bringertennis war im Finale der Herren 45 angesagt. Sven Voigt, der in einem dramatischen "Ah-" und "Oh-Halbfinale" den topgesetzten Sven Kurandt ausgeschaltet hatte, ließ sich aber von Ulrich Makowka (2), der im Viertelfinale den in der Region bestens bekannten Frederik Neyheusel mit seinem Vorhand- und Rückhand-Slice schier zur Verzweiflung gebracht hatte, nicht einlullen und gewann glatt mit 6:0, 6:2. Nichts anbrennen ließ die Topfavoritin Katalin Böröcz im Endspiel der Damen 55. Mit 3:6, 7:5, 6:0 rang sie die Spanierin Mara Solano nieder. Die Gunst der Stunde - Vorjahressieger Andrew Rae spielte ein Turnier in Mailand - nutzte der Vorjahresfinalist Keith Porter (3) bei den Herren 65. In einem packenden Finale bezwang der Kanadier den lange Zeit wie aus einem Guss spielenden Rainer Friemel mit 4:6, 6:2, 6:3. Es ging hin und her, oft sogar ans Netz, erst mit dem 4:3 im dritten Satz zerrte der kanadische Allrounder den Sieg auf seine Seite. Ohne Spiel sicherte sich dagegen Matthias Mander den Sieg bei den Herren 50. Bei den Herren 55 triumphierte der Luxemburger Johny Goudenbour (2), der im Finale dem an Nummer eins gesetzten Lutz Föllmer keine Chance (6:0, 6:1) ließ. Gundula Wieland (1) sicherte sich bei den Damen 60 den Turniersieg, bei den Damen 65 triumphierte die Französin Caroline Glaszmann (3). Barbara von Ende (2) setzte sich bei den Damen 70 durch, bei den Herren 70 wurde Horst-Dieter van de Loo (1) seiner Favoritenrolle gerecht. Brigitte Hoffmann (1) krallte sich bei den Damen 75 den Titel, was dem Rastatter Horst Hätti bei den Herren 75 versagt blieb. Er musste sich im Finale dem Australier George Collins mit 6:2, 2:6, 3:6 geschlagen geben. Nola Collins gewann bei den Damen 80, der amtierende Weltmeister King van Nosterand (USA) bei den Herren 80.

