Versiegeln, abtragen oder reinigen

Der Gemeinderat gab in seiner vergangenen Sitzung grünes Licht für die geplanten Untersuchungen, die in Summe rund 80000 Euro kosten werden. Wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr erklärte, seien die Analysen gesetzlich vorgeschrieben: "Das müssen wir machen." Die Ergebnisse sollten Antworten liefern auf die Frage: "Was können wir mit dem Gelände noch anfangen?"

Die Bereiche Bußmatten und Balzhofen genießen aus Sicht der Verwaltung dabei Priorität, da dort aufgrund des Grundwasserschadens der größte Dringlichkeitsbedarf bestehe. Bei den Kosten müsse die Stadt in Vorleistung gehen, sie werde aber versuchen, das Geld mittels einer Schadensersatzklage wieder einzufordern.

Auf Nachfrage aus dem Gremium nannte Markus Benkeser, PFC-Beauftragter der Verwaltung, die grundsätzlichen Optionen für die betroffenen Bereiche: Die belasteten Böden könnten versiegelt, abgetragen oder gewaschen werden. Für das Grundwasser bestehe die Möglichkeit, es abzupumpen und zu reinigen.

Wie OB Schnurr auf Nachfrage des BT konkretisierte, hat die Verwaltung in diesem Zusammenhang auch ins Auge gefasst, zehn Hektar Ackerfläche nördlich der LuK zu versiegeln und innerhalb von drei bis fünf Jahren als Gewerbefläche zu entwickeln. Unternehmen, die sich dort ansiedeln wollten, müssten zwar einige Auflagen beachten - so sei eine Unterkellerung nicht möglich - aber er sei optimistisch, dass es trotzdem Interessenten dafür gebe. Eine andere Lösung hatte der OB gegenüber dem BT vor zwei Wochen nach einer Bürgerversammlung in Balzhofen angedeutet. Belastetes Material könnte dazu verwendet werden, um Lärmschutzdämme entlang der A5 aufzuschütten und die westlichen Stadtteile besser vor dem Verkehr abzuschirmen.

Schnurr hofft, dass die Ergebnisse der Untersuchungen bis zum Herbst vorliegen und die Verwaltung auf Basis der Daten Erkenntnisse über die Umsetzungsmöglichkeiten solcher Optionen gewinnt. Die Analysen sollen anschließend im Gemeinderat vorgestellt werden, auch eine Bürgerinformationsveranstaltung ist in Planung. Deren Durchführung hatte im Gemeinderat unter anderem Daniel Fritz (CDU) angemahnt. Die Bürger würden zu dem Thema viele Fragen stellen. Auch Lutz Jäckel (FDP) betonte: "Transparenz ist das oberste Gebot." Margret Burget-Behm (CDU) nannte die PFC-Problematik "einigermaßen bedrohlich".

Aufatmen können nach derzeitigen Erkenntnissen derweil die Bürger von Moos. Wie Benkeser auf Nachfrage von Klaus Ehinger (FW) erklärte, ist der Stadtteil "komplett frei von PFC".