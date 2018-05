Stadträte poltern gegen Poller

Bühl (sie) - Die Mitglieder des Bühler Gemeinderats sind sich sicher: Der neu gestaltete Markt- und Kirchplatz wird ein wunderschöner innerstädtischer Aufenthaltsbereich. Damit das Schmuckstück nicht wie in der Vergangenheit als Parkplatz missbraucht wird, plant die Verwaltung entlang der Hauptstraße die Installation von Pollern. Diese empfinden einige Stadträte allerdings als Verschandelung. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagte in der vergangenen Gemeinderatssitzung zu, dass sich die Planer noch einmal Gedanken machen werden. Zur Diskussion über die Poller kam es im Zusammenhang mit der Präsentation der Pläne für die Möblierung des Platzes. Über diese hatten sich unter anderem drei Bürger-Arbeitsgruppen bei einem Workshop Ende Februar Gedanken gemacht (wir berichteten). Barbara Thévenot, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, stellte dem Gemeinderat das Konzept vor, das daraus entstanden ist. Grundsätzlich gelte bei der Ausstattung des Platzes: Weniger ist mehr. Sitzbänke wird es im Bereich des Narrenbrunnens geben, außerdem sind bei den Bühlotstufen Ruheliegen vorgesehen. Als Material soll Douglasienholz zum Einsatz kommen. Zwei der vier Kastanien zwischen den beiden Rathäusern werden von Rundbänken eingefasst, die Gelegenheit zum Sitzen und an Markttagen auch zum Abstellen von Einkäufen bieten. Beim Rathaus II sind überdachte Abstellplätze für Räder vorgesehen. An den Haupteingängen der Rathäuser wird es darüber hinaus Fahrradbügel geben. Diese grundsätzlichen Überlegungen fanden die einhellige Zustimmung des Gemeinderats. Karl Ehinger (FW) meinte: "Die Stadtmitte gewinnt enorm. Die Leute werden sich dort gern aufhalten." Lutz Jäckel (FDP) sprach von einer "gelungenen Geschichte", und auch Margret Burget-Behm begrüßte für die CDU die "sparsame Möblierung". Als es um die Frage ging, wie künftig verhindert werden soll, dass Autos auf dem Platz parken, war es allerdings vorbei mit dem Konsens. Die Pläne der Verwaltung, entlang der Hauptstraße im Abstand von jeweils 1,55 Meter Poller mit einer Höhe von 60 und einem Durchmesser von 45 Zentimetern zu installieren, stießen auf teilweise harsche Kritik. Thévenot illustrierte diese Idee mit einem Bild, für das testweise Baumstämme dieser Größe auf dem Platz aufgestellt worden waren. Bernd Bross (CDU) attestierte dieser Optik einen "Festungscharakter". Darüber hinaus würden die Poller, auch wenn sie teilweise versenkbar sein sollen, für Probleme bei der Beschickung des Markts führen, prognostizierte er. Wenn die Stadt verhindern wolle, dass Autos auf dem Platz parken, müsse sie konsequent Strafzettel verteilen und abschleppen lassen. Ins gleiche Horn stieß Ulrich Nagel (SPD), der von einer "Verschandelung" sprach. Auch Peter Teichmann (GAL) meinte: "Ich bin entsetzt ob der Poller. Das ist nicht schön." Peter Hirn (SPD) bezeichnete die Hindernisse dagegen als unabdingbar. Auch Jörg Woytal (FW) war sich sicher: "Wir müssen das mit den Pollern leider machen. Wenn einer auf den Platz fährt, machen es alle." Er wies auch einen Einwurf von Margret Burget-Behm (CDU) zurück, die gefragt hatte, wo künftig gehbehinderte Kirchenbesucher parken sollen. "Unter der Woche sind fast alle Behindertenparkplätze in Bühl frei, und am Sonntag sind auf einmal alle gehbehindert", kommentierte Woytal süffisant die Situation, dass der Platz in der Vergangenheit vor allem bei Gottesdiensten in großem Maßstab als Parkareal genutzt wurde. Auch Thomas Wäldele (GAL) meinte: "Es sind sehr viele Gehbehinderte, die spirituellen Beistand brauchen." Peter Hirn forderte ebenfalls, in dieser Hinsicht "keine Kompromisse" einzugehen, es gebe außerhalb von Markt- und Kirchplatz ausreichend Stellplätze für Behinderte. Am Ende der Diskussion stimmte der Gemeinderat der Gestaltungsplanung zu. Der OB seinerseits versprach, dass die Abgrenzung in Richtung Hauptstraße noch einmal überdacht werde. "Grundsätzlich brauchen wir aber eine Trennung", betonte Schnurr.

