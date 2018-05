"Wir sind froh über jeden Quadratmeter Bauland"

(ham) - Die Gemeinde Loffenau hat ihre Klimaschutz-Ziele definiert und will ihren Beitrag leisten, etwa durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Foto: Metz). Der Gemeinderat schlug zudem vor, einen Klimaschutzmanager für das gesamte Murgtal zu verpflichten. » - Mehr

(jo) - Das diesjährige 16. Bühler Bluegrass-Festival war laut Fachbereichsleiter Klaus Dürk in der Publikumsresonanz das bislang erfolgreichste. Das neue Konzept, sich stilistisch zu öffnen, um auch ein junges Publikum anzusprechen, greife. Dafür stand auch Sierra Hull (Foto: jo). » - Mehr

(hli) - Mit seinem Fotoapparat ist der Durmersheimer Michael Beckert (Foto: hli) derzeit in zahlreichen Gemeinden in Nordbaden unterwegs. Aber nicht, um die jeweiligen Sehenswürdigkeiten festzuhalten. Sein Ziel sind die Friedhöfe. Dort fotografiert er Kriegsgräber. » - Mehr

