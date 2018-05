Stadtjuristin gibt sich "sehr gelassen"

Rund 90 Minuten tagte der 3. Senat des VGH mit fünf Richtern unter Vorsitz von Wolfgang Rieger. Es ging um die zentrale Frage, ob der Bebauungsplan rechtswidrig ist und den Antragstellern daraus Nachteile entstehen. Am Ende blieb dem Prozessbevollmächtigten Weng die Erkenntnis: "Es ist für uns nicht gut gelaufen." Grund: Das Gericht habe Bedenken an einer Antragsbefugnis geäußert. Und ohne eine solche könne es auch nicht in eine Rechtsprüfung eintreten. Weng sieht dies selbstredend anders.

Die Sicht der Stadt Bühl stellte Stadtjuristin Elisabeth Beerens dar. Sie verließ den Sitzungssaal mit dem "guten Gefühl, dass der Bebauungsplan gehalten wird". Sämtliche Akten seien dem Gericht für eine Vorprüfung zugesandt worden. Aufgrund der Baugrenzen und Festsetzungen ergäben sich für die Antragsteller nur Vorteile, aber keinerlei Nachteile. Nachbarbelange würden weder tangiert, geschweige verletzt. Im Gegenteil: Für die Garage auf dem Weng-Grundstück bestehe fortan nicht nur ein Bestandsschutz, sie könnte sogar abgerissen und neu errichtet werden. Zudem habe sich das Baufenster zum Nachbargrundstück Eisenbahnstraße 34 (ehemals "Alte Post") vergrößert.

Auch gegen die Genehmigung von zwei Neubauten mit Satteldächern und Gauben westlich und östlich der Villa Walchner (Lörch) hatte die Familie Widerspruch eingelegt. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hatte am 7. Dezember die Fassadengestaltung abgesegnet.

Rudolf Weng, der zusammen mit seiner Ehefrau Isabell Steck-Weng in der 1890 erbauten Villa Gustav Wertheimer in der Eisenbahnstraße 32 eine Kanzlei betreibt, wollte mit der Normenkontrollklage den Bebauungsplan "voll auf den Prüfstand" gestellt wissen. Wie berichtet, unterstellt er "Abwägungsfehler" der Stadtverwaltung und des Gemeinderats als beschließendem Organ. De jure sei das Areal ein Mischgebiet mit einer später öffentlich-rechtlich gewidmeten Realschule. De facto werde es aber nun ein Wohngebiet mit 39 Wohneinheiten. "Damit ändert sich auch der Charakter dieses Areals", kritisiert Weng. Dass man es bei dem Terminus eines Mischgebiets belasse, habe beispielsweise mit weniger anspruchsvollen Anforderungen an den Lärmschutz in direkter Nachbarschaft zu den Bahngleisen zu tun.

Viel mehr aber stört ihn und seine Ehefrau die Architektur von drei Punkthäusern im rückwärtigen Bereich und deren Geschosshöhen: "Wenn hier so eine massive Bebauung entsteht, verändert dies den historischen Gebietscharakter zuungunsten der Nachbarbebauung." Die Punkthäuser empfindet er als "unpassend und störend", das Konzept als "nicht durchdacht" - das alles "inmitten der Kulturmeile" von Bürgerhaus, Mediathek, Platz Vilafranca und Realschule. Vor allem letztere Einrichtung sieht er als Verlierer der Planung. Die drei viergeschossigen Neubauten würden den 700 Schülern "Sonne, Licht und die Luft zum Atmen" entziehen.

Benötigt werde, so der Fachanwalt für Arbeitsrecht in einem BT-Gespräch im Januar dieses Jahres, eine "Kultur- und Campusmeile mit hoher Qualität, die Bühl und diesem sensiblen Quartier gerecht wird". Fantasielose Punkthäuser würden vielleicht auf die "grüne Wiese" passen, nicht aber auf das historisch wertvolle Lörch-Gelände. Nicht umsonst stehe die 127 Jahre alte Eisenbahnstraße per Erhaltungssatzung unter besonderem Schutz. Sein Plädoyer mündete in den Satz: "Ein großer Entwurf muss her!" Bei dem Normenkontrollverfahren gestern ging es aber nicht um Architektur oder Geschmack, sondern um die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans.

Auf dem Lörch-Gelände entstehen fünf neue Gebäude. Die alte, aber nicht denkmalgeschützte Villa Walchner wird kernsaniert und danach eine Zahnarztpraxis beherbergen. Ende des kommenden Jahres, so der ehrgeizige Bauzeitenplan, sollen die ersten Bewohner einziehen können.

Seine Entscheidung verkündet der 3. Senat am kommenden Mittwoch um 9.45 Uhr. Elisabeth Beerens sieht dieser nach der gestrigen Anhörung "sehr gelassen" entgegen.