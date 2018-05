Musical aus der Notaufnahme Bühl (red) - Erste-Hilfe-Kurs in Wiederbelebung. Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind nicht auszuhalten. Ihr Bruder Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Und ihr Freund Immanuel, den sie zu Hilfe gerufen haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist Lazarus tot. (red) - Erste-Hilfe-Kurs in Wiederbelebung. Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind nicht auszuhalten. Ihr Bruder Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Und ihr Freund Immanuel, den sie zu Hilfe gerufen haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist Lazarus tot. Im Kontrast zu dem schweren Thema von Krankheit und Tod stehen 70 quicklebendige Teenager auf der Bühne, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Die Pfarrgemeinde St. Karl Borromäus aus Neusatz hat den Adonia-Chor mit seinem Musical "Herzschlag" am Freitag, 1. Juni, in die Schlossberghalle eingeladen. Angekündigt wird ein mitreißendes Musical mit "vielen Gesangstalenten, einer tollen Band und kreativen Ideen, die ein Stück aus der Bibel so in unsere Zeit versetzen, das sich jeder angesprochen fühlt". In drei Tagen studieren die Jugendlichen das Musical gemeinsam ein, bevor es für vier Aufführungen auf Tour geht. Die Vorstellung in Neusatz beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Fürs leibliche Wohl stehen Getränke und Snacks bereit. Adonia ist ein Verein mit Sitz in Karlsruhe, der Musicaltourneen für Jugendliche in ganz Deutschland organisiert. Ziel ist die christliche Chor- und Jugendarbeit. Adonia ist überkonfessionell und arbeitet mit den örtlichen Kirchen und Gemeinden zusammen. Wenige hauptamtliche Mitarbeiter planen die Musical-Inszenierungen und koordinieren die Tourneen. Die Konzerte finanzieren sich ausschließlich über Spenden und ehrenamtliche Unterstützung. Adonia war im Jahr 2001 mit 50 Kindern gestartet - dieses Jahr sind 40 Chöre an 160 Orten in ganz Deutschland zu erleben. 3800 Kinder und Jugendliche sind mit einem Adonia-Chor unterwegs, und dennoch seien die Wartelisten prall gefüllt, teilt der Verein mit.

