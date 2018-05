Erst die Stühle, nun das Parkett

Bühl - Bis zu 280 Veranstaltungen jährlich zählt das Bürgerhaus Neuer Markt - vom Vortrag im kleinen Kreis bis zum saalfüllenden Theater oder Konzert. Nach bald 30 Jahren Spielzeit sind Bühnenbretter und Bodenbeläge ramponiert. Das Parkett im Saal wird jetzt abgeschliffen, die Bühne mit einem komplett neuen Boden ausgestattet. Trotz Handwerker im Haus gilt die Prämisse: The Show must go on.

Das Programm unterliegt keinen Einschränkungen, allerdings ist die Terminierung so gewählt, um die Arbeiten in wenig frequentierten Zeiten ausführen zu können. In fünf Etappen ist die Bodensanierung geplant, die erste bereits genommen. Die zweite ist gerade am Laufen, es ist die größte: Drei Mitarbeiter einer Firma aus Eggenstein-Leopoldshafen sind auf den Knien zugange, um mittels Schleifmaschinen aus dem Parkett des großen Saals all die Kerben, Kratzer und sonstige Spuren zu tilgen, die die Besucher im Lauf der Jahre hinterlassen haben. Ein leichter Geruch von Holzstaub liegt in der Luft.

Zugleich ist auf der Bühne "Programm". Dort werden die 29 Jahre alten Holzdielen entfernt. "Der Bühnenboden kommt komplett runter", erklärt Bürgerhaus-Chefin Corinna Doba. Die schmalen, einzeln verlegten Bretter werden von einer Spezialfirma aus Wertheim durch Module ersetzt - drei Meter lang und einen Meter breit.

Durch das Abschleifen wirkt der Saalboden sehr hell. Doch das wird so nicht bleiben. Um das Holz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen, wird die Oberfläche geölt. Dabei erhält sie erneut einen dunklen Ton. Eine Hochglanzversiegelung ist das nicht, wie bereits im Rechtecksaal zu sehen ist. Dort waren die Bodensanierer in den Osterferien zugange.

In der Sommerpause stehen noch die restlichen Parkettflächen zur Bearbeitung an: Empore, Dreiecksaal, oberes Foyer und Galerie. "Die großen Brocken sind dann weg", erklärt Fachbereichsleiter Klaus Dürk; das soll heißen: Die Sanierung des Hauses sei dann weitgehend abgeschlossen.

Einen großen Schritt hatte die Stadt mit dem Komplettaustausch des abgesessenen, teils verschlissenen Sitzmobiliars getan. In der Fastnachtszeit trafen 1100 neue, taubenblaue Stahlrohrstühle aus Freistett ein. Für 333432 Euro hatte der dortige Möbelhersteller Brunner im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag erhalten.

Seit fünf Jahren bereits haben die Bürgerhaus-Besucher bei den Pausen im Foyer wieder den vollen Durchblick. Die matt gewordenen Scheiben des Glasdachs wurden ersetzt. Vor zwei Jahren wurde die Außendarstellung im Print- und Online-Bereich (Programmhefte und Internet) modernisiert.