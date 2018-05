Schüler betreiben seit über 25 Jahren Friedensarbeit Sasbach/Ozimek (sp) - Seit 1991 haben die Heimschule Lender in Sasbach und die Zespol Szkol in Ozimek eine Schulpartnerschaft, an der bisher über 1500 Jugendliche aus beiden Schulen teilnahmen und dabei inhaltlich und finanziell vom deutsch-polnischen Jugendwerk, der Vereinigung der Altsasbacher und der katholischen Pfarrei Achern unterstützt wurden. In diesem Jahr machten sich mit Roland Spether und Franz Graf auch die beiden Peruanerinnen Nadia Arroyo und Katherien Arana mit auf den Weg nach Polen, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr über die Erzdiözese Freiburg in Sasbach (Heimschule Lender) und Lahr (Kindergarten) absolvieren. Wer zum ersten Mal dabei war, traute seinen Augen nicht, was man in den kulturell reichen Städten sah und bei den Gastgebern um die Organisatorin Klaudia Bukowska-Pajak erleben durfte. Von Anfang an ist sie dabei und hat mit Vizedirektor Richard Drehling die Partnerschaft mit aufgebaut. In Kürze wird Richard Drehling für sein Engagement eine hohe Auszeichnung durch die Gemeinde erhalten, wie Bürgermeister Jan Labus bei einem Empfang im Rathaus berichtete. Zusammen mit Marcin Widera informierte er über die Gemeinde und betonte, wie wichtig die Schulpartnerschaft und das internationale Jugendprojekt "Eine Welt von Freunden" seien, das die Gemeinde und Zespol Szkol schon dreimal ausrichteten. Über diese lange Zeit der deutsch-polnischen und internationalen Aktivitäten hatten die Gastgeber eine interessante Ausstellung vorbereitet, die mit einem Empfang von Direktor Darius Bigas belegte, was in über 25 Jahren an Friedens- und Versöhnungsarbeit geleistet wurde. "Polen ist total anders, als man sich das vorstellt", so Elke Bauer Sandoval, die bereits zum fünften Mal dabei ist, in Kürze ihr Abitur ablegt und mit Stolz auch als Ehrenschülerin der Zespol Skol Ozimek die Heimschule verlässt. Auch Eileen Ferch wurde bei der gestrigen Verabschiedung zur Ehrenschülerin ernannt. Alle Teilnehmer seit 1991 durften auch die kulturell bedeutsamen Städte und Sehenswürdigkeiten in Schlesien erleben. Diesmal standen Fahrten nach Krakau, Breslau und Oppeln auf dem Programm. Und es gab auch eine Gedenkstättenfahrt an jenen Ort, der wie kein anderer für Unmenschlichkeit steht: Auschwitz.

