Lustig, anregend und höchst unterhaltsam Von Udo Barth Bühl - "Schnaps im Silbersee" - das erinnert ganz arg an Winnetou und Old Shatterhand. Aber keine Angst, das Trio, welches in die Prärie des Schütte-Kellers reitet, trägt weder Silberbüchsen mit sich, noch hinterlässt es einen schwerwiegenden Angriff auf die Leberfunktion, sondern erzeugt vielmehr einen nachhaltigen Lach- und Nachdenk-Anfall. Da fragt man sich schon, was ist das? Liedermacher, Folk-Szene, Kabarett? Schon klar - "Schnaps im Silbersee" ist ein Ensemble aus drei Solisten, die allesamt für sich stehen könnten. Im Grunde genommen übersteht man diesen außergewöhnlichen Abend nur mit hellwachen Ohren für die Spitzfindigkeiten, die da von der Bühne ausstrahlen. Peter Wolter und Melvin Haack agieren mit Gitarren, Judith Retzlick ist da weitaus mehr mit unterschiedlichen Instrumenten zugange. Sie greift zur Violine, zum Glockenspiel oder gar zur Trompete. Das zeichnet den Abend aus: Musikalische Vielfalt und textliche Raffinesse gelingen dem Trio in Reinkultur. Der Hochprozenter im Ensemble-Namen verkündet allein schon geistige Räusche. Es handelt sich um den besten Schnaps, der im Keller serviert wird. Da passt dann auch die Textstelle in "Noch lange nicht genug", in der es heißt: "Solange die Erde sich dreht, bin ich gerne der Letzte, der steht." Ja nun, im Schütte-Keller darf man sitzen und dem kabarettistischen Quetschewasser mit Vergnügen lauschen. Nach dem zweistündigen Programm ist es längst nicht so klar, was da über die Bühne lief. Ist es denn ein Beitrag zur Liedermacher- oder Kabarettszene? Schnapsegal - es war lustig, anregend und höchst unterhaltsam, also dem Programm der Bühler Kleinkunstbühne höchst angemessen. Böses war dabei, die Texte sind für badische Ohren gewöhnungsbedürftig, politisch manchmal dermaßen "uncorrect", dass es schier eine Freude ist. Und auch ein wenig erotisch aufgeladen. Mit dem Glockenspiel von Judith Retzlick wird ein Dreier versprochen. Und wenn wir schon bei bei Antörnendem sind - mit Aspirin beginnt ein tiefsinniger Song und endet bei geregeltem Drogengenuss. Der erhöht zuweilen die Kreativität - ob da eine "unglückliche Liebe" dazu zählt, bleibt leider offen. Wenn dann noch, ganz untypisch für das textverliebte Trio, "Amsterdam" von Jacques Brel in einer mitreißenden Version von Judith Retzlik intoniert wird, ist der Zuhörer hin und weg. Dass Amrum, "du Perle des Meers, du Hafen im Taumel der See" da nicht ganz punkten kann, mag mit der Vorliebe des Bühlers mit der Heimatliebe zum Bühlot-Strand zusammenhängen. Ganz zärtlich wird es bei der Wildgänsenhaut, da spürt man förmlich das Sprungfederkleid, und mit vehementem Bogenstrich wird mit der Geige Kohlenstoff ans Licht gebracht. Des Menschen chemische Zusammensetzung besteht nun mal aus 28 Prozent des Elementes. Nach dem Auftritt der Schnäpse allerdings verspürt man mehr Umtriebiges. Hin und weg ist der Zuhörer, und wie heißt es so schön bei der letzten Zugabe: "Keine Angst mehr vor dem Sturm".

