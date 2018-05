Mit dem Rad von Hofladen zu Hofladen

Die Teilnehmer radelten auf einem 45 Kilometer langen Rundweg, der vornehmlich auf asphaltierten und verkehrsarmen Wegen verlief und durch sieben Gemeinden führte. Dabei ging es an mehreren Hofläden vorbei, die zu einem kurzen Zwischenstopp einluden.

Start, 9 Uhr, Busbahnhof Bühl. Tourenleiter Peter Hannemann konnte unter anderem rund 20 Mitstreiter aus Bühl, Rastatt, Forbach, Baden-Baden, Elchesheim-Illingen und Gernsbach begrüßen. Manche waren mit der Bahn angereist. Erste Station: der Hofladen Querfeldein der Familie Metzinger in Ottersweier-Haft, wo man den kürzlich modern erweiterten Hofladen mit seinem neu integrierten Café bewundern konnte. Von hier aus ging es über Walzfeld, Oberwasser und Unzhurst nach Moos zu "Margots Paradies".

Anhalten, absteigen und schauen waren angesagt und vielleicht ein Gläschen Erdbeerbowle genießen. Das reichhaltige Angebot an Salaten, Obst, Gemüse und Kräutern mussten stehenbleiben. "Kein Platz", so eine der Tourenteilnehmerinnen, die sich gerade ihres Fahrradhelmes entledigte. "Aber es geht ja darum, dass wir die Hofläden und ihre Produkte kennenlernen, um sie dann später gezielt anzufahren!"

Margot Friedmann hatte mit ihrem Team für die restlichen Besucher für einen leckeren Mittagstisch gesorgt. "Ich weiß, die Zeitspanne von nur etwa 20 Minuten ist für die Tourenteilnehmer sehr kurz."

Sie hatte einst den Anstoß für ein verbindendes Fahrradwegenetz gegeben und freute sich, dass es jetzt vom Landkreis übernommen wurde: "Wenn wir erreichen, dass die Leute hier die Produkte aus der Region einkaufen, haben wir unser Ziel erreicht."

In Lichtenau-Ulm kam man zur Mittagszeit an. Im Hofladen Querfeldein der Familie Fraß hatten sich bereits viele Gäste für das Spargelbüffet eingefunden, ein Angebot, das man sich gerne merkte.

Die Tour führte über die Acher und zahlreiche Kanäle, vorbei an Wiesen und Feldern, direkt zu Rosen-Rösch nach Sinzheim - in ein blühendes Paradies mit großer Auswahl an Schnittblumen und Pflanzen. In Kartung gab es beim Hof Ibach einen fünften Stopp, und in Sinzheim endete die Stippvisite der Hofläden und mit dem St. Vinzenzhof.

Gestärkt und mit neuen Eindrücken aus der Region sowie einigen Produkten führte der Weg zurück nach Ottersweier. Höchster Gaumengenuss und aktive Bewegung waren versprochen worden. Die sechs Direktvermarkter hatten diese Idee zum Lob und zur Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt.