Mehrfacher Pony-Weltmeister am Start Bühl (red) - Neben so prominenten Turnierorten wie Aachen und Donaueschingen reiht sich Bühl erstmalig in die Liste von nur sieben internationalen Fahrturnieren in Deutschland ein. Die Vorstandschaft um den Vorsitzenden Henning Lemcke hat sich zu diesem großen Schritt entschlossen, um das 50-jährige Bestehen des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard gebührend zu feiern. (red) - Neben so prominenten Turnierorten wie Aachen und Donaueschingen reiht sich Bühl erstmalig in die Liste von nur sieben internationalen Fahrturnieren in Deutschland ein. Die Vorstandschaft um den Vorsitzenden Henning Lemcke hat sich zu diesem großen Schritt entschlossen, um das 50-jährige Bestehen des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard gebührend zu feiern. Auch der mehrfache Pony-Weltmeister Steffen Brauchle, der schon zu Beginn seiner Karriere oft als Teilnehmer in Bühl war, ist unter den 20 angemeldeten Vierspännern. Außerdem darf der Verein mit Georg von Stein einen Vize-Weltmeister und den WM-Teilnehmer Martin Wagner aus der Schweiz begrüßen. Die Fahrer müssen sich in der am kommenden Donnerstag und Freitag erfolgenden Dressur für die Geländeprüfung am Samstag qualifizieren. Diese führt über etwa zwölf Kilometer zurück auf das Vereinsgelände, auf dem sechs Geländehindernisse stehen, die extra für dieses Event deutlich erweitert wurden. Vier Hindernisse sind gleichzeitig einsehbar, darunter die spektakuläre Wasserdurchfahrt und der Bühler Hügel. Gerade die Vierspänner-Fahrer seien extrem gefordert, um ihre Gespanne sicher und schnell durch die anspruchsvollen Hindernisse zu steuern, teilt der Verein mit. Am Sonntag findet als dritte Teilprüfung das Hindernisfahren auf dem deutlich erweiterten Hauptplatz statt. Etwa 25 Kegelpaare müssen zentimetergenau bei engem Zeitlimit durchfahren werden. Erst dann stehen die Turniersieger fest. Für die Baden-Württemberger Vierspänner geht es in diesem Jahr zusätzlich um den Titel des Landesmeisters. Diese Ehrung findet zum Abschluss gegen 16.30 Uhr statt. Schirmherren dieses Fahrsportevents sind der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald und OB Hubert Schnurr, die am Sonntag auch die Siegerehrungen für den "Großen Preis der Stadt Bühl" und das internationale Hindernisfahren der Vierspänner vornehmen werden. Zuschauer sind an allen Tagen willkommen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

Traditionelles Turnier für Kutschfahrer Sinzheim (ahu) - Bei bestem Frühlingswetter hat es am Wochenende zahlreiche Zuschauer zum traditionellen Turnier für Kutschfahrer des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin nach Leiberstung gezogen. Fast 100 Teilnehmer aus dem gesamten süddeutschen Raum hatten sich angemeldet, teilte Norbert Beyrle, Vorsitzender des Reit- und Fahr vereins, erfreut mit. » Weitersagen Sinzheim (ahu) - Bei bestem Frühlingswetter hat es am Wochenende zahlreiche Zuschauer zum traditionellen Turnier für Kutschfahrer des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin nach Leiberstung gezogen. Fast 100 Teilnehmer aus dem gesamten süddeutschen Raum hatten sich angemeldet, teilte Norbert Beyrle, Vorsitzender des Reit- und Fahr vereins, erfreut mit. » - Mehr Baden-Baden

Bio-Rindfleisch von Hochlandrindern Baden-Baden (cri) - Seit etwa 20 Jahren halten und züchten Christine und Axel Baumann urtümliche, zottelige Hochlandrinder (Foto: cri). Ab Ende September verkaufen sie - wie jedes Jahr in der kühleren Jahreszeit - Biofleisch und Wurst in ihrem Hofladen in Geroldsau. » Weitersagen (cri) - Seit etwa 20 Jahren halten und züchten Christine und Axel Baumann urtümliche, zottelige Hochlandrinder (Foto: cri). Ab Ende September verkaufen sie - wie jedes Jahr in der kühleren Jahreszeit - Biofleisch und Wurst in ihrem Hofladen in Geroldsau. » - Mehr