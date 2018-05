Abschied von einer Ratgeberin Von Holger Siebnich Lichtenau - Fast hätte Inge Kurz den Bettel nach ein paar Tagen schon wieder hingeschmissen. Als 17-Jährige hatte sie 1973 ihre erste Arbeitsstelle als Verwaltungsangestellte im Rathaus Sasbach angetreten. Niemand erklärte dem jungen Mädchen, wo der Hase langläuft. "Das war kein guter Start", erzählt sie von ihren ersten Erfahrungen in dieser "Verwaltung alter Schule". Doch Kurz biss sich durch. Es war die richtige Entscheidung. 45 Jahre später sitzt sie an ihrem Schreibtisch im Rathaus in Lichtenau, in dem sie seit 2006 das Hauptamt leitet. "Ich habe die Entscheidung nicht bereut", blickt sie auf ihre Laufbahn im öffentlichen Dienst zurück, die morgen an ihrem letzten Arbeitstag endet. Fünf Bürgermeistern hat sie in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten zugearbeitet, sie war als Sekretärin, Kassenverwalterin, Personalsachbearbeiterin oder auch Standesbeamtin im Einsatz. Sie hat haufenweise Gesetzesänderungen umgesetzt und Umbrüche in der Kindergarten- und Schullandschaft betreut. "Es ist nie langweilig geworden. Fast jeden Tag gab es etwas Neues", erzählt Kurz. Mittlerweile ist sie sogar davon überzeugt, dass ihr der etwas verunglückte Auftakt in ihrem Heimatort Sasbach gutgetan hat. "Ich hab' mich dort freigeschwommen. Das war positiv für meine weitere Entwicklung", meint sie. Ihr sei es immer wichtig gewesen, den Menschen zu helfen. "Das Rathaus ist für mich ein Ort, an dem man Rat suchen kann", beschreibt sie ihre Berufsauffassung. Fachlich unterfütterte sie diese mit zwei Angestelltenlehrgängen Mitte der 70er Jahre in Karlsruhe und Anfang der 80er Jahre in Baden-Baden. Parallel dazu wechselten ihre Aufgaben im Rathaus, wo sie unter anderem von 1986 bis 2003 als Hauptamtsleiterin tätig war. Für genau diese Tätigkeit bewarb sie sich drei Jahre später in Lichtenau. "Mich hat es gereizt, einmal etwas anderes zu machen", schildert sie ihre Motivation für einen Wechsel nach mehr als 30 Berufsjahren. Durch ihren Lebenspartner, der aus Ulm stammt, hatte sie einen Bezug zu der Stadt. Als sie ihre Stelle antrat, stand Rolf Karrais als Bürgermeister an der Spitze der Verwaltung, seit 2010 ist Christian Greilach ihr Chef. Als Hauptamtsleiterin hatte Kurz unter anderem das Personalwesen unter sich - bei rund 70 Mitarbeitern eine ähnlich große Aufgabe wie in einem mittelständischen Betrieb. Die Personalkosten, die bei den Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen regelmäßig für kritische Anmerkungen sorgen, sind aus ihrer Sicht eine zwangsläufige Entwicklung immer neuer Herausforderungen. So sei zum Beispiel das Angebot der Kindergärten in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden. In diesem Bereich ist die Stadt aus Kurz' Sicht sehr gut aufgestellt. Auch die jüngste Entwicklung der Gustav-Heinemann-Schule, die in ihre Zuständigkeit fällt, sieht sie positiv. Die Umstellung der einstigen Grund- und Hauptschule zur Ganztagsgrundschule mit Mensa sei eine Herkulesaufgabe gewesen. Bei diesem und anderen Projekten sei ihr auch der Austausch mit Amtskollegen anderer Gemeinden aus der Region zugute gekommen. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis", berichtete sie von regelmäßigen Treffen der Amtsleiter der Südschiene. Überhaupt ist es ihr wichtig, Kollegen und Mitarbeitern zu danken. "Ohne die richtige Zuarbeit kann man nichts erreichen", sagt sie. Positive Begegnungen mit Menschen sind das, was ihr am meisten in Erinnerung bleibt. So seien Trauungen eine der schönsten Aufgaben gewesen. Manchmal kommen positive Rückmeldungen aber auch unerwartet - wie in Form einer Pralinenschachtel, die ihr ein Obdachloser als Dank für ihre Hilfe überreichte. Kurz legt Wert auf ein respektvolles Miteinander. Droht ein Konflikt zu eskalieren, schläft sie erst einmal eine Nacht drüber. Mit dieser Strategie ist sie gut gefahren - und das seit 1973.

