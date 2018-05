Kinderspaß wird auch zum Treff der Kulturen

(red) - Beim zweiten Bühler Samstag in diesem Jahr steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Mit Kinderspaß ist der Aktionstag der Stadt und der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina) betitelt. "Angesichts des Programms erscheint es sicher, dass die Kinderaugen am 9. Juni strahlen werden", frohlocken die Initiatoren.

26 Spiel- und Erlebnisstationen warten auf den Nachwuchs, wenn sich die Haupt- und die Eisenbahnstraße in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in ein "regelrechtes Paradies" verwandeln sollen. Von einer Airtrack-Bahn über einen Dezibel-Messer an Instrumenten bis zum Kreativ-Zelt haben sich das Kinder- und Familienzentrum Mehrgenerationenhaus, Geschäfte, Vereine und Gruppierungen zahlreiche Aktivitäten einfallen lassen.

Vor allem können die Kinder viel ausprobieren, sei es am Baseball-Fun-Modul des TV Bühl oder an der Fußballtennis-Anlage des SV Vimbuch. Begleitet wird der Kinderspaß von einem Rahmenprogramm: Auf einer Bühne vor dem Kaufhaus Peters wechseln sich Kindermodenschauen des Kaufhauses sowie des Modehauses Pfeiffer mit Aufführungen von Tanzschulen und Vereinen ab. Vor dem Rathaus ist unter anderem die Schüler- und Jugendstadtkapelle zu hören. "Wasser marsch!" heißt es zweimal am Kreisel, wenn die Jugendfeuerwehr zeigt, was sie kann. Auch für Süßes und Herzhaftes ist gesorgt.

Da in diesem Jahr aufgrund der Sanierung des Kirch- und Marktplatzes und der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten des Stadtgartens kein eigenes "Fest der Kulturen" stattfinden könne, werde das Jahresmotto der Stadtverwaltung "Meine Welt - Deine Welt - Eine Welt" in den Kinderspaß integriert.

Mehrere Migrantenvereine beteiligen sich am Aktionstag. So gibt es nicht nur verschiedene landestypische Leckereien, es werden auch russische Tänze sowie afrikanische Trommelrhythmen dargeboten. Das komplette Kinderspaß-Programm ist der städtischen Webseite zu entnehmen.

www.buehl.de