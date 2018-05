Alles klar zum Rathaus-Umbau

Bislang versahen Petra Häringer in der Ortsverwaltung und der ehrenamtlich tätige Ortsvorsteher bei seinen Sprechstunden einen eher einsamen Job. Denn sie waren allein in dem großen Gebäude, seit zwei Etagen höher im Dachgeschoss der letzte Mieter ausgezogen war. "Die Wohnung war nicht mehr zu vermieten", so Bohnert. Der Zustand sei zu schlecht gewesen.

Ende März zog auch die Ortsverwaltung aus. Sie hat für die Bauzeit eine vorübergehende Bleibe im Schloss Waldsteg beim Stadtgeschichtlichen Institut gefunden und ist damit erstmals auch barrierefrei erreichbar. Auch der Ortschaftsrat muss sich umgewöhnen. Als Tagungslokal dient nun der Vereinsraum in der Schlossberghalle. Und das werde auch so bleiben, berichtet Bohnert, sei doch im sanierten Rathaus kein Sitzungsaal mehr vorgesehen. Stattdessen wird dort dringend benötigter Wohnraum geschaffen - für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung wie auch für sozial schwache Mitbürger. Das Gebäude bietet Platz für fünf Wohnungen: jeweils zwei in den beiden Obergeschossen und eine im Dachgeschoss, wo auch noch Lagerkapazitäten geschaffen werden. Zwei der Wohnungen seien für kleine Familien mit ein bis zwei Kindern geeignet. Bohnert rechnet künftig mit zehn bis maximal 15 Bewohnern im Haus.

Die Ortsverwaltung selbst zieht vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss runter. "Wir haben künftig zwar etwas weniger an Quadratmetern zur Verfügung, aber es wird ausreichen", so Bohnert. Eingerichtet werden zwei Räume: einer für den allgemeinen Publikumsverkehr, ein anderer als separater Besprechungsraum, der dem Ortsvorsteher zugleich als Büro dient.

Für Barrierefreiheit ist gesorgt, da die Ortsverwaltung künftig ebenerdig zu erreichen ist. Aber auch die Wohnungen im Haus sind behindertengerecht, da das Gebäude mit einem Aufzug ausgestattet wird.

Bohnert sieht im Umbau und der Nutzung zuletzt brachliegender Raumkapazitäten eine große Verbesserung. "Das ist auch die einstimmige Meinung im Ortschaftsrat." Seit Jahren schon steckte das Thema in der kommunalpolitischen Pipeline und wurde immer wieder vertagt. Die Situation im Haus sei zuletzt doch unbefriedigend gewesen.

Die Stadt verfolgt das ehrgeizige Ziel, Um- und Ausbau bis Jahresende unter Dach und Fach zu haben, berichtet der Ortsvorsteher. Bohnert stellt sich darauf ein, dass es aber auch Frühjahr 2019 werden könnte.

Ohne Diskussion hatte der Bühler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe der Abbruch- und Rohbauarbeiten an die Firma Stösser-Bau aus Bühl für rund 200000 Euro beschlossen. Die Zimmerer- und Holzbauarbeiten übernimmt der Betrieb Haas und Haas aus Lichtenau zum Angebot von 174000 Euro. Um die Elektrik wird sich die Firma Mukenhirn aus Neusatz kümmern, deren Angebot sich auf 78000 Euro belief. Der Auftrag für den Heizungsanlagenbau und die Sanitäreinrichtungen geht an das Unternehmen Zimmer aus Ottersweier für rund 150000 Euro.

Die Stadtverwaltung zeigte sich mit den Ergebnissen der Ausschreibung zufrieden. Diese bewegten sich im Rahmen der Kostenschätzungen. Allerdings gehen die Planer trotzdem davon aus, dass sich das Projekt entgegen ersten Berechnungen um rund 210000 auf etwa 1,7 Millionen Euro verteuern werde. Gründe dafür seien unter anderem Auflagen der Denkmalschutzbehörde und tiefere Eingriffe in die Bausubstanz. So muss etwa nach einer Begutachtung eines Statikers auch das Tragwerk des Dachgeschosses ertüchtigt werden. Vom Umbau nicht betroffen ist die rückwärtig angebaute alte Schule, die heute als Vereinshaus dient.