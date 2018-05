Im Westen könnte Lösung liegen Von Berthold Gallinat Kappelrodeck - Die beantragte Steinbrucherweiterung am Pfarrberg bewegt in Waldulm weiter die Gemüter. Was für den Antragsteller, die Firma Schwarzwald Granit und Schotterwerke Hermann Ossola GmbH&Ko.KG, nur ein formaler Antrag ist, stellt für die angrenzenden Bewohner am Pfarrberg bis hinüber zur Plätzmatte eine Bedrohung ihrer Existenz dar. Dies zeigte sich bei einer Informationsveranstaltung der Interessengemeinschaft gegen die Steinbrucherweiterung (IGS), die mit 120 Besuchern auf großes Interesse stieß. "Wir sind zwölf Familien, die gemeinsam einen Anwalt genommen haben, um unsere Interessen gegenüber der Genehmigungsbehörde zu vertreten", stellte Gebhard Fischer im Namen der IGS heraus und vermittelte zusammen mit Markus Bürk anhand einer Präsentation die Folgen der beantragten Steinbrucherweiterung, angefangen von der Bedrohung ihrer Häuser durch das Heranrücken des Steinbruchs über deren Wertverlust bis zur drohenden Zerstörung des Landschaftsbilds und eines Naherholungsgebiets. Insbesondere der beantragte, kurze Abstand von 100 Metern im Endstadium der Erweiterung bereitet den Familien große Sorgen, da 300 Meter Sicherheitsabstand eines Steinbruchs zur Wohnbebauung als fachlich fundiert gelte, auch wenn dies nicht gesetzlich festgelegt sei. Dass diese Praxis auch im Land so gilt, vermittelten Bürk und Fischer an Steinbrucherweiterungen in Illingen-Süd "Wolfsäcker" und in Mönsheim im Regionalgebiet Nordschwarzwald. "Warum in Waldulm daher der Abstand auf 100 Meter reduziert werden soll, ist für uns nicht nachzuvollziehen. Gälte für uns der Regionalplan Nordschwarzwald statt Südlicher Oberrhein, hätten wir den ganzen Ärger nicht", kommentierte Fischer ironisch. Er merkte an, dass die IG seit einem Jahr auf eine Antwort zu einer Anfrage ans Landratsamt, um die Unterschreitung zu begründen, warte. Dazu klärte Bürgermeister Stefan Hattenbach auf, dass nicht die Behörde die 100 Meter festgelegt habe, sondern dass sie Inhalt des Antrags sei. Er machte auch deutlich, dass die Gemeinde auf das Genehmigungsverfahren nicht einwirken könne, weil der gesamte Steinbruch und die Erweiterung auf Renchner Gemarkung lägen. "Alles, was wir tun konnten, haben wir getan. Wir sind mit Ihren Interessen deckungsgleich", versicherte Hattenbach. Um der drohenden Festlegung zu entgehen, schlugen Bürk und Fischer im Namen der IGS eine Steinbrucherweiterung in Richtung Westen statt nach Süden vor. Damit wäre ein Sicherheitsabstand von 320 Metern gegeben, die Wohnhäuser am Pfarrberg wären gesichert, die Biotope könnten bleiben. Dazu müsste die Gemeinde Renchen mitspielen. Deren Bürgermeister Bernd Siefermann äußerte sich im August 2017 beim Besuch des Petitionsausschusses wie folgt: "Renchen nimmt das Thema sehr ernst, Armin Ossola wurde im Gemeinderat ausführlich befragt. Wir wollen nicht, dass Waldulmer Bürger durch eine Erweiterung Nachteile haben, und ich kann versichern, Renchen verdient sich an der Erweiterung keine goldene Nase." Das inzwischen vorliegende hydrogeologische Gutachten zum Wasserhaushalt und zu Quellen im Pfarrberg erbrachte Folgendes: Es sei mit einem Versiegen von 30 Prozent zu rechnen, aber aufgrund der zahlreichen Niederschläge in der Region bestehe keine Gefahr für die Landwirtschaft. Am 6. Juni, 9.30 Uhr findet in der Pfarrberghalle in Waldulm ein Erörterungstermin zur geplanten Erweiterung statt.

