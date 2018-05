Stadionrock mit Gitarren

(red) - Im Bühler Hägenich-Stadion dreht sich in diesem Jahr wieder alles um die Rockmusik. Beim "6. Grethel Open Air" am 21. Juli, 20 Uhr, sollen die Fans des Gitarrenrocks auf ihre Kosten kommen. Der VfB Bühl hat die Bands "Willy and the poor Boys" und "The Adams Family" eingeladen.

Mit ihrer qualitativ hochwertigen Spielweise versprechen "Willy and the poor Boys" die Welthits von Creedence Clearwater Revival (CCR) astrein rüberzubringen. Mit Liedern wie "Proud Mary", "Have you ever seen the Rain", "Bad Moon Rising", "Down on the Corner" und "Suzie Q." haben sich "Willy and the poor Boys" seit ihrer Gründung vor acht Jahren weit über Deutschland hinaus einen exzellenten Ruf als authentischste und erfolgreichste CCR-Tributeband erworben.

"The Adams Family" ist ein "Wiederholungstäter" im Bühler Hägenich. Schon vor zwei Jahren begeisterten sie das Publikum mit Songs von Bryan Adams, einem der markantesten Rockkünstler, der in den 80er und 90er Jahren mit seiner Gitarren-Musik den Mainstream am stärksten neu definierte. Der Kanadier schuf unglaublich eingängige Kompositionen und schlug eine Brücke zwischen Rock und Pop: Musik zum Abfeiern, Tanzen oder ganz einfach zum Zuhören und Genießen, wie der Veranstalter schreibt. Die Frankfurter Band um den Gitarristen Bobby Stöcker stehe für eine mitreißende Covershow mit allen Hits des weltweit beliebten Rockers Bryan Adams. Angekündigt wird ein zweistündiges Showprogramm mit handgemachter Musik von eindrucksvoller Güte. "Die Erlebnisreise durch das Schaffen von Bryan Adams führt unweigerlich zu Erinnerungs- und Euphorieschüben des Publikums", heißt es, wenn die Band Klassiker wie "Cuts like a knife", "Heat of the night", "Summer of 69", und auch "neuere" Superhits wie etwa "Cloud No. 9" und "It's only love" anstimmt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Autohaus Grethel Bühl und Baden-Baden, bei der Sparkasse in Bühl, bei Hörgeräte Lorenz in Bühl, Achern und Rastatt sowie in allen BT-Geschäftsstellen.